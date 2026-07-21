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和记港口信托上半年多赚85% 香港货柜码头吞吐量跌5%

商业创科
更新时间：20:17 2026-07-21 HKT
发布时间：20:17 2026-07-21 HKT

长和（001）旗下和记港口信托公布截至今年6月底止中期业绩，纯利录得4.9亿元，按年大升85%，主要受惠于整体吞吐量增加及政府补贴等因素带动。

盐田港吞吐量升一成

期内，和记港口信托录得收入及其他收益61.91亿元，按年增加9.5%，集团整体货柜吞吐量按年录得5%增长。当中深圳盐田国际集装箱码头受进出口及转运货物增加带动，吞吐量按年升10%；相反本港航运表现疲弱，涵盖香港国际货柜码头、中远-国际货柜码头及亚洲货柜码头的葵青港业务，其合并吞吐量按年跌5%，主要是受转运货运量减少所拖累。

期内其他营运收入达2.34亿元，按年飙升逾5.3倍，主要是由于确认土地征收的处置收益、盐田国际人民币金融资产重估带来的汇兑收益增加，以及期内获得较多政府补贴。

忧关税续影响全球货运需求

和记港口信托指出，港口行业仍面临地缘政治紧张局势、贸易政策变化及苏伊士运河服务受阻等多项挑战，此外美国的进口附加费政策及欧美市场消费信心偏软，亦可能进一步对全球贸易需求及货运量构成影响。

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