汇恒整合第一击引大反差 涉7大部门 恒生高层掌6个 汇丰主管反需汇报｜独家

汇丰控股（005）年初完成私有化恒生银行后整合香港职能部门第一击。市场消息透露，近期汇控将旗下汇丰香港及恒生的7个职能部门逐个整合。在新安排下，两行相关职能部门由其中一行主管全权统领，并向集团上级汇报香港该部门情况，而是次微妙之处在于绝大部分部门均由恒生主管成为将领，即汇丰同一部门主管需向恒生一方汇报，与过去予人恒生需听命汇丰的印象来个大反差。至于汇控此举后会否有下一着行动，则要拭目以待。

主要整合中后台部门 涉企业传讯、风险监控等

综合市场消息透露，汇控在私有化恒生后，为了精简香港市场的架构，近期将汇丰和恒生属于中后台支援性质的职能部门进行整合，并已向两行相关部门发出内部通知最新人事任命。是次主要涉及7个职能部门，包括企业传讯部、公司秘书及企业管治部、风险监控及合规部、资讯科技部、内部审计部，财务部，以及营运总监。在新安排下，一改本来由汇丰及恒生两行相关职能部门主管各自向集团上级汇报的做法，改由一人负责统一汇报。

消息指出，在整合后的7个职能部门中，有6个部门都是由恒生一方担任新安排下的最高主管，负责直接向集团上级汇报两行有关部门情况，而汇丰同一部门原来的主管则需向恒生一方汇报。当中，仅营运总监的职能是由汇丰一方领军，因适逢恒生营运总监赵蕙雯退休。消息续指，虽然有关人事新任命，大部分由恒生一方跑出，但其实当中有一些本身是此前从汇丰借调去恒生。

汇丰：新主管探讨加强两银行协调

汇丰发言人回复查询表示，集团致力于通过旗下两家标志性银行服务香港，私有化恒生银行能够提升整体的能力，并推动增长，更好地服务现有和新客户。获委任的新主管（团队）将会探讨加强两家银行之间合作和协调的机会，将两行优势更有效率地服务客户。

相关文章：恒生私有化．拆局｜恒生内部掀裁员慌 重灾区或涉三大部门 解构私有化真正原因

相关文章：恒生私有化｜上环找换店起家 小股东赞有人情味 纪念品成回忆 学者料启动裁员 加速处理坏帐 恒生私有化｜上环找换店起家 小股东赞有人情味 纪念品成回忆 学者料启动裁员 加速处理坏帐

相关文章：恒生私有化｜「恒生指数无恒生 好似菠萝包无菠萝」股民忧恒指需改名 汇控这样解画......

相关新闻：恒生私有化｜汇控小股东嬲爆 受恒生坏帐拖累 单日蚀4万 「点解系汇丰股东Suffer？」

相关文章：恒生私有化｜一文看清恒生股东注意事项 不影响第三次中期息 私有化落实仍要甚么条件？