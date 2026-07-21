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商汤伙安秀智算在港建AI数据中心 已觅地及确保电源

商业创科
更新时间：17:48 2026-07-21 HKT
发布时间：17:48 2026-07-21 HKT

商汤科技（020）宣布，与数据中心开发商安秀智算（OXO AIDC）签署战略合作协议，计划共同在港建设旗舰级AI数据中心。

将聚焦企业级AI部署

根据协议显示，安秀智算已获得一幅位处葵涌的主要数据中心集群用地，同时亦获中华电力提供合共19万亿瓦（MW）的双路供电资源，而商汤则将担任技术合作伙伴，负责AI数据中心整体系统设计、技术方案及营运管理，并透过电算协同技术打造高效、安全及可持续的新一代AI算力平台。

两家公司指出，该座AI数据中心将聚焦于企业级AI部署及大规模商业应用，为商界提供灵活、优质及可扩展的AI算力服务，并预期将吸引来自商汤客户及全球市场的强劲需求，配合政府的推动AI发展策略，支持企业加快AI部署及产业应用，推动香港发展成为国际AI创新枢纽。

商汤香港及澳门业务董事总经理冯愈表示，是次合作将继续发挥公司「算力、模型、应用」一体化优势，加速AI应用落地。OXO董事总经理廖健升则指出，「随市场对超大规模AI算力需求迅速增长，相关资源供应亦日趋紧张。」并认为双方将推动新一轮由AI驱动的经济增长，为香港拓展发展机遇。

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