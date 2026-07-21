瑞银指中国AI使用成本仅为美国模型15至20% 正不断吸引海外用家

瑞银发表最新报告指出，中国AI模型正以低成本优势吸引海外使用者，部分情况下使用成本仅为美国同类模型的15%至20%。瑞银新兴市场及亚洲股票策略主管Sunil Tirumalai表示，中美AI模型之间的性能差距持续收窄，预期中国AI的崛起将改变全球科技产业的价值链分配格局，而非单纯对现有赢家构成威胁。

国产AI专注提升效率 非追求最强算力

报告指出，中国AI模型足以胜任大部分日常任务，其价格优势正推动市场应用。Tirumalai解释中国开发者倾向专注于提升效率，注重以较低成本提供具实用价值的性能，而非单纯追求最强算力的模型。以内地初创月之暗面（Moonshot AI）近期推出Kimi K3大模型为例，反映市场正注视低成本及开源策略的发展。较低的AI使用成本，意味更多企业能负担并尝试应用AI服务，从而提升不同应用场景的商业化可行性。

AI趋成熟未必减少硬件需求

针对市场关注AI成本下降会否削弱对底层硬件及晶片的需求，Sunil Tirumalai以电讯业发展作对比，指出从2G演进至5G期间，数据传输成本大幅下降，惟衍生出串流媒体等新用途，带动数据总使用量爆发性增长。瑞银预期AI发展将步入类似路径，虽然模型效率提高会令单一任务的资源消耗下降，但若平价AI带动总使用量急增，对算力基础设施的整体需求仍可能不跌反升。

此外，目前多数受关注的中国模型属于「开放权重」（Open-weight）类别，允许海外机构下载及运行。Tirumalai指出，若这些开源模型在欧美市场取得成功，运行相关服务的数据中心大机会部署于靠近当地客户的地区，而非中国境内，因此中国AI技术的普及，并不必然导致全球对数据中心、储存晶片或云端基础设施的需求转弱。