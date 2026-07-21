中环证券行职员疑擅用公款投资输1.5亿 致富及信诚澄清：非涉事公司

警方昨晚（20日）接获中环德辅道中19号环球大厦一证券公司的女董事报案，指一名男职员疑「穿柜桶底」，在未获授权下擅自取用公司的户口作投资，并有消息曾指损失高达1.5亿元；其后警方指一名男职员怀疑未经授权以公司帐户内约5,000万元投资股票，确实损失有待点算。此外，市传涉事公司为致富证券。致富证券对此最新发澄清公告表示，报道所涉及公司并非致富证券有限公司，报道中所指被捕人士亦并非致富证券有限公司的员工。信诚证券联席董事张智威在社交平台上亦澄清案件与公司无关，「虽然我哋嘅地址都系喺环球大厦，但依幢大厦至少有五间以上嘅证券公司」。

致富：对相关事件不知情

致富证券表示，近日网传及报导涉及环球大厦之相关公司及被警方带走之人员，已注意到相关信息，现郑重澄清致富证券有限公司与报道所述涉嫌未经授权进行投资的事件并无关系，对相关事件亦不知情。

该行指出，致富证券有限公司为受香港证券及期货事务监察委员会监管的持牌法团。任何代表致富证券有限公司从事受规管活动的人员，均须依法持有相应牌照，并遵守相关监管规定。

该行续指，公司始终严格保障客户的资产安全，客户的资金按监管要求保存在独立托管的银行账户中。客户持有的美股、港股分别由美国存管信托及结算公司（DTCC）和香港中央结算有限公司（HKSCC）托管。香港投资者赔偿基金（ICF）亦为客户提供保障。请客户放心。

传交易员仅任职约6个月

另一方面，消息称被捕人任职涉事证券交易公司的投资交易员仅约6个月，职级是公司投资经理。事发于今年1月9日至7月20日，其间被捕人涉嫌未经公司授权及同意下代表公司及使用公司资产进行投资。其后由于股票价格下跌，导致该证券公司出现损失。事件在公司进行审计及查帐时揭发，36岁姓王公司女董事于是报案。

警方表示，昨晚接获中区德辅道中一公司女职员报案，指一名男职员怀疑未经授权以公司帐户内约5,000万元投资股票，确实损失有待点算。人员接报到场，拘捕该名26岁姓袁本地男职员，涉嫌盗窃。被捕人现正被扣留调查。中区警区重案组正跟进案件。

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