中环证券行职员疑擅用公款投资输1.5亿 消息指涉「致富管理服务」 与致富证券无关

警方昨晚（20日）接获中环德辅道中19号环球大厦一证券公司的女董事报案，指一名男职员疑「穿柜桶底」，在未获授权下擅自取用公司的户口作投资，导致损失高达1.5亿元。据了解是次涉案公司为「Chief Wealth Investment Limited」，被捕人是受雇于其中辖下一间名为「致富管理服务有限公司」的子公司，虽然另一间港人熟悉的证券行「致富证券有限公司」亦是其中一间子公司，须另外两间公司在同一地址，但致富证券与案件无关。

致富证券：严格保障客户资产安全

致富证券最新澄清公告表示，近日网传及报导涉及环球大厦的相关公司及被警方带走之人员，已注意到相关信息，现郑重澄清「致富证券有限公司」与报道所述涉嫌未经授权进行投资的事件并无关系。该行指出，「致富证券有限公司」为受香港证监会监管的持牌法团，任何代表「致富证券有限公司」从事受规管活动的人员，均须依法持有相应牌照，并遵守相关监管规定。

该行续指，公司始终严格保障客户的资产安全，客户的资金按监管要求保存在独立托管的银行账户中。客户持有的美股、港股分别由美国存管信托及结算公司（DTCC）和香港中央结算有限公司（HKSCC）托管。香港投资者赔偿基金（ICF）亦为客户提供保障。请客户放心。

传交易员挪用5000万杠杆投资 公司帐面蚀1.5亿

另一方面，消息称被捕人任职涉事证券交易公司的投资交易员仅约6个月，职级是公司投资经理。事发于今年1月9日至7月20日，其间被捕人涉嫌未经公司授权及同意下，挪用公司5,000万元作保证金，从而融资数亿元投资股票，而目前有关股票仓位尚未卖出、股价不断波动，以暂时股价估计涉案公司暂时损失约1.5亿元。事件在公司进行审计及查帐时揭发，36岁姓王公司女董事于是报案。

警方表示，昨晚接获中区德辅道中一公司女职员报案，指一名男职员怀疑未经授权以公司帐户内约5,000万元投资股票，确实损失有待点算。人员接报到场，拘捕该名26岁姓袁本地男职员，涉嫌盗窃。被捕人现正被扣留调查。中区警区重案组正跟进案件。

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信诚同否认涉案

另外，早前涉事公司的身分引起关注，同为本地证券行的信诚证券联席董事张智威，在社交平台上亦澄清案件与公司无关，「虽然我哋嘅地址都系喺环球大厦，但依幢大厦至少有五间以上嘅证券公司」。