香港电讯调查指八成企业设AI投资计划 本港整体部署率追贴全球水平

香港电讯（6823）举办「Tech Week 2026」并公布香港企业人工智能（AI）应用调查结果，显示本港企业对AI的关注焦点已从初期的「试用」转向「具规模地应用」，高达82%受访企业计划投资AI，更有43%企业明确表示将于未来12个月预留预算。调查亦指出，52%企业以「提升整体营运效率」为采用AI的首要目标，比例远高于工序自动化和节省成本等因素。

香港AI部署率14% 略低全球17%水平

是次调查于今年首季进行，共访问约300家涵盖大、中、小型规模的企业。结果显示，67%企业已采用、试用或计划使用AI，其中大型企业的采用率最高，达79%。值得留意的是，在智能体AI方面，大型企业的部署成熟度达30%，而香港整体14%的部署率与全球平均的17%相比，未见明显落后。

单一工具难满足所有行业需求

香港电讯商业客户业务董事总经理吴家隆表示，大部分本港企业已经或正加紧准备AI应用，以改善营运效率及提升竞争力。然而调查亦反映不同规模企业的AI策略各异，单一工具或方案难以满足所有行业需求。他指出，香港电讯具有丰富的系统整合经验及庞大合作伙伴生态圈，能协助企业将AI落实至具体业务场景，加速数码转型。

企业关注Token费用负担

吴家隆分析指，目前AI应用的关键不在于模型有多强，而在于场景是否适合、成本是否可控以及数据基础是否扎实。他特别提到，企业已开始关注Token（代币）费用，避免使用昂贵的大模型处理简单任务。针对AI投资回报（ROI），他建议企业应先厘清欲解决的业务痛点，再选择合适的模型及部署方式，在效果与成本之间取得平衡。

AI Agent配套尚未完善

对于被视为下一阶段趋势的智能体AI（Agentic AI），吴家隆坦言企业普遍面临两大挑战，一是数据基建尚未准备就绪，不少数据储存于应用系统内不利AI直接读取；二是安全问题，企业忧虑AI自主执行任务时出现意外操作。因此他指，必须为每个智能体设定身份与权限，确保操作可追溯及可控。此外，调查显示高达82%企业对数据安全高度警觉，随著AI进入核心业务，数据保护已成为企业决策的关键课题。