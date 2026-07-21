市传允许保密提交上市及降低市值要求 港交所：适时公布咨询总结

港交所（388）据报继续推进上市改革，允许初创公司提交保密文件上市，并降低市值要求，以作为提高国际竞争力计划的一部分，预计将于本月底宣布。港交所回复本报时表示，致力提升香港上市制度的竞争力，正审阅及整合《上市机制竞争力检讨咨询》所收到的意见，并将适时公布咨询总结。

或降同股不同权及国际公司门槛

据本地传媒引述消息报道，上述举动是港交所自3月开始与市场参与者进行长达数月磋商的结果。除了初创公司外，同股不同权及国际上市公司的市值门槛，可能也会低于港交所在3月提出的要求。

其中一位消息人士指出，港交所需要与其他市场竞争，才能吸引初创公司在此上市，因此保密备案和较低市值要求很重要。

根据目前上市规则，特专科技公司及生物科技公司已可选择以保密形式提交上市申请。

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