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六福旗下马来西亚阳光广场店舖开业 当地已设8个零售点

商业创科
更新时间：11:44 2026-07-21 HKT
发布时间：11:44 2026-07-21 HKT

六福（590）宣布，位于马来西亚吉隆坡双峰塔阳光广场的店舖已升级全新形象，并于7月19日开业。

黄伟常：持续拓展马来西亚

集团主席兼行政总裁黄伟常表示，马来西亚一直是海外拓展的战略重点之一，自2016年进军市场以来，集团至今已在吉隆坡、槟城等核心城市与旅游热点设立了8个零售点，未来将持续在马来西亚拓展，紧抓发展机遇并进一步深化在地经营，积极实践「香港品牌 国际演绎」的企业愿景。

集团又指，阳光广场作为吉隆坡市内著名的购物中心，邻近马来西亚最具指标性的核心地标国油双峰塔，汇聚众多国际知名品牌、餐饮与娱乐设施服务，是当地居民与游客抵达马来西亚的必访之地，深信其优越地理位置与庞大的人流优势，能让双方的合作发挥强大协同效应。

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