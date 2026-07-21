京东数字人直播助攻中小企 成本仅真人10% 「实时分析观众消费纪录与偏好」

内地电商市场的直播版图中，流量与龙头主播的争夺早已进入饱和期。乱战之下，在真人直播赛道起步较晚的京东（9618），开始将直播策略转向中小商家，并利用人工智能（AI）技术筑起新的护城河。事实上，不止是直播，京东已将AI嵌入品牌研发、商家经营、物流履约等环节，希望以「实体经济+AI」的路径，在电商竞争中走出重塑优势之路。本报专访京东数字人及京麦产品负责人，拆解这场以效率和成本为核心的AI实验。

效果超越八成普通真人主播

京东数字人产品负责人Kroos Xu表示，「客观来说，京东原生真人直播生态和抖音、淘宝还有不小差距，但在数字人领域具备领先优势」，点出了京东在直播上错位竞争逻辑。

这场实验的着力点，在于解决中小商家的成本痛点。据京东公布的数据，其AI数字人直播成本仅为真人主播的10%，效果则能超越八成普通真人主播。今年618大促销期间，京东数字人直播已累计服务超过8万名商家。对于在传统直播中缺乏资金与运营能力的中小商家而言，这成为了一种低门槛的流量承接工具。

自动完成选品 全天候直播

京东的数字人究竟如何做到低门槛又高效？Kroos Xu表示，传统真人直播是一项重资产、高消耗的工程，从开播、选品、撰写脚本到场景装修，每一次直播都在重复耗费人力，且真人主播无法24小时不间断开播。这对于缺乏运营资源的中小商家而言，形成了极高的准入门槛。

京东的策略是避开头部20%顶级主播的正面战场，用AI数字人服务其余80%的普通店舖直播。Kroos Xu称，「数字人系统可以自动完成选品、场景搭建与脚本生成，还能全天候持续直播」，相比真人具有明显的差异化优势。

以一间原本缺乏直播能力的农副产品中小商家为例，在启用京东数字人直播并稳定运行两三天后，店舖整体GMV（商品交易总额）提升了30%。从技术层面来看，数字人的核心优势在于实时数据的反馈与精准控场。

Kroos Xu说，真人主播在台上很难兼顾每一位进入直播间的观众，而数字人则能实时分析用户的消费纪录与浏览偏好。如果系统识别出用户关注价格，话术就会偏重优惠；若用户看重功能，则会自动切换至个性化解说。

下半年拟升级至「千人千面」

据透露，京东计划在今年下半年升级实现直播间的「千人千面」：同一个直播间，不同用户进来会看到不一样的数字人形象、音色及直播风格。

Kroos Xu强调：「这一切都依托京东消费者浏览、下单、配送、售后的完整的、全链路消费者洞察才能实现，其他平台很难做到同等程度。」对于香港消费者而言，只要能正常登录京东APP，同样能默认观看到这些高质量的数字人直播内容。

「京麦」定位全链路营运平台

除了前端的数字人直播，另一个体现京东「实体提效」思路的产品，是其官方一站式生意管理工作台——「京麦」（取自「京东大卖」之谐音）。京东京麦产品负责人Harry Lu表示，「京麦定位是商家全链路营运平台，AI不能只解决某一个孤立问题。」。依照商家的完整生命周期，京麦将AI工具嵌入新店入驻、新品测款、日常运营、活动促销等全流程，短期核心是帮助商家降本提效，长远则是强化商家自身的经营能力。

今年618期间，超过200万商家使用京麦AI处理大促销相关工作。京东个人护理类商家「恒祥易修」的经历，是这一工具应用效果的具体体现。过去每逢大促销，该商家的设计团队需要手工制作大量的商品主图和详情页，一张商品详情图往往需要2个多小时，设计师一天完成3张已接近极限。而在接入京麦AI素材生成工具后，营运人员提交商品讯息，AI在2分钟内便能同步生成商品素材。过去需要设计师忙碌一天的工作，如今不到1小时即可批量产出。

Harry Lu补充，商家现在倾向把节省下来的人力，用在更多业务增值运营上。他说，AI的本质是服务于人，将员工从繁琐、重复的基础工作中释放出来，让其专注于创意策划、品牌打造等更有价值的工作。

引入第三方开发者 防止僵化

为了防止官方工具走向单一和僵化，京麦还推出了AI经营空间，引入第三方独立开发者。官方把基础工具做成平台普惠服务，第三方则负责开发专业工具，商家按需要付费，把选择权交回市场。

在发展规划上，京麦制订了清晰的「三步走」路线：现阶段是工具提效；下一阶段升级为经营助手，主动诊断店铺问题；长远目标则是打造全套AI经营系统，如同为商家配备一个「AI店长+AI店员」的经营团队。从数字人直播的「千人千面」到京麦的「AI店长」远景，折射出京东布局AI的核心逻辑：AI的价值不在参数规模，而在解决实体经营的效率问题。