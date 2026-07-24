土瓜湾面厂北上建厂增6倍产能 盼延续品牌和配方 在港仍坚持一人手工制面 「做到做不到那一天」

土瓜湾谭公道一间不起眼的小店内，虾记面厂第三代主理人陈志雄（Gary）每日清晨独自一人完成打面、压面、切面、执面全套工序，月产仅约2,000斤，还不及大型面厂一日产量；然而，这间家庭式经营近60年的老店，近年已在内地惠州投资200万元建立分段机械化生产线，获政府中小企资助计划津贴一半，由姪女团队营运，透过小红书、抖音开拓大湾区市场。陈志雄接受《星岛头条》专访时坦言，「就算将来香港无法生产，但大陆都还有，还继续用我们的品牌和配方，这个名字便不会消失」。

虾记面厂第三代主理人陈志雄接受《星岛头条》专访时坦言，「就算将来香港无法生产，但大陆都还有，还继续用我们的品牌和配方，这个名字便不会消失」。

曾经历两次「十字路口」

在2000年10月一次家庭会议中，因生意差、难以维持生计，兄弟姐妹一致决定翌日拉闸结业，迎来第一个「十字路口」，最终陈志雄毅然接手。他回忆道，「那刻我想，仍然有一班捧场客，不如延续这个名字」，并定下减轻人手、降低成本的目标，「摸著石头过河，能做多久就做多久。」沙士过后，传统虾子面经媒体报道后重回公众视线，生意渐有起色，但他始终维持两人家庭式营运，「多有多做，少有少做」。

直到2020年新冠疫情期间，他接到制面师傅裘叔的电话，「我明天退休」，令陈志雄再次站在「十字路口」，但最终还是决定做下去。他提到，20多年前有记者问裘叔，「这个行业是否夕阳工业？」裘叔答，「夕阳之后有明天，明天太阳会出来。」陈志雄苦笑，「原来当时说的明天，就是我」。

在港一人制面反成特色

师傅退休后，工场仅剩陈志雄一人制面，这种营运模式看似风险极高，他却视之为竞争优势，「当越来越多前舖后厂的面厂消失，唯独你还保留这种形式，那就变成了特色。」一人全程负责，产品质素直接等同品牌形象，「做出来漂亮不漂亮、味道好不好，全部代表了你」。

成本结构上，金牌虾子面每个仅售10元、全蛋面5元，定价多年来仅微调。他坦言，「皮费不重，自己赚工资，利润可以降低一点。」又指坊间面厂转用味粉降低成本，虾记则坚持以大地鱼、虾米熬汤，「这些就叫做真材实料。」这份诚信亦换来七成客源为熟客，过时过节订单蜂拥而至。

惠州建厂令产能大增6倍

另一方面，陈志雄姪女在广州生活，2016至17年间已承诺想学制面，疫情期间更主动请缨，「不如教我吧」，及后这位「接班人」更成为虾记北上关键。他投资约200万元建立惠州生产线，其中一半来自香港政府中小企资助计划，「政府津贴100万，帮轻了，容易起步。」虽然政府资助附带一个条件，即使在大陆有生产线，香港也不能放弃，但他说「就算政府没有要求，这也是我自己的要求。我要保持两边一起做，直至真的做不到那一天」。

惠州厂引入分段机械化生产，从打面团到切面一体化，「我做6小时的东西，他们1小时就做到。」产量相差6倍，机器设定读数与电眼检查，将材料份量、水量标准化。他强调，机器切面后的成品「大概都有90%接近」，但最后执面收形的技巧仍需人手训练，「那些叫技工，不是叫师傅」。

两地定位清晰 港只做一门市

目前两条生产线的定位清晰分明。香港土瓜湾店维持「前舖后厂」家庭式经营，月产2000斤，靠熟客与口碑维生。陈志雄视之为「精品，贵精不贵多」，不求扩张，「香港只做一个门市就算了」。

惠州线则肩负品牌推广与产量扩张的任务。姪女团队主力透过小红书、抖音宣传，「她们除了生产外，就是负责宣传拍摄，带几个年轻人去做广告。」他希望将香港故事推广至全国，「上海、广东很接受我们香港这产品，有人力物力便能发扬光大。」但他坦言，大陆市场推广需投资买流量，「不同香港，YouTube是自动推荐，很多人都免费看到。大陆那些如果你没放钱下去买流量，就未必散播到给那么多人看」。

香港门市则从不主动拓展零售渠道，「有麝自然香，做好质素自然有人敲门」，裕华国货地库超市、新蒲岗迷你坊，全是对方主动上门洽谈。他甚至拒绝进驻大型连锁超市，「卖到你都做不到，以我们的产量，根本应付不了大型零售订单」。

虽然陈志雄对传统面厂在香港的生存空间并不乐观，「我们这种家庭模式营运迟早都是淘汰的。」但他态度务实，直言「我们现在只是尽力而为，尽量保留这个特色，做到自己真的做不到那一天，就当是一个终点」。

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