蚂蚁国际完成12亿美元A轮融资 蚂蚁集团及阿里等参与

蚂蚁国际今日（21日）宣布已完成A轮融资，蚂蚁集团、以及包括阿里巴巴（9988）在内一些现有股东和多家国际知名投资机构参与了本轮融资，融资金额约12亿美元，将用于扩展全球业务，加速AI等前沿技术投入，拓宽跨境支付、全球账户等普惠金融科技服务，助力全球商户实现增长。

公司表示，于2024年独立营运，业务覆盖亚洲、欧洲、中东和拉美等主要市场，已连接超过1.5亿全球商户和逾20亿消费者账户，在上海、香港、新加坡和马来西亚等地设有创新、结算和营运中心。旗下四大业务板块Alipay+、Antom、万里汇（WorldFirst）和Bettr聚焦提升全球支付互联互通，开发AI等科技驱动的商户支付、财资管理以及金融科技解决方案，并与境内外金融机构、科技企业和商户构建起广泛的合作网络。

