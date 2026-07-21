SpaceX猎鹰9号罕有点火后煞停发射 股价创新低 高位累泻近47%

马斯克旗下太空探索公司SpaceX（SPCX）原定于周一（20日）发射猎鹰9号（Falcon 9）火箭，执行运送24颗Starlink卫星任务，惟火箭点火后于最后一刻煞停，是近期第二次中止发射任务。该股近期股价持续走弱，即市最低119.68美元，收市报119.85美元，跌约3.3%，创即市及收市新低；若以上市后高位225.64美元计，更已累泻近47%。

SpaceX于周一在佛罗里达州卡纳维拉尔角太空军基地进行发射，直播画面显示引擎点火后火箭未有升空，旁述随即宣布发射计划已被取消。SpaceX其后于社交平台宣布，暂停当日Starlink发射任务，并称载具仍然安全。

8月4日公布第二季业绩

公司对上一次中止发射任务，是原定上周四（16日）的发射，在倒数阶段因技术问题而叫停。猎鹰9号今年已执行84次飞行任务，今次是该型号火箭罕有在点火后中止发射。

另外，SpaceX宣布将于8月4日公布2026年第二季财务及营运业绩，并于当日下午3时30分举办仅限语音的直播网路广播。