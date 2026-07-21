亿都旗下算力公司泼冷水 市场对「超节点」严重误解

在2026年世界人工智能大会（WAIC）的算力展台上，华为推出的Atlas 950 SuperPoD方案，将上千张升腾AI晶片绑定成一个庞大的统一计算池，展现出其在打破算力瓶颈上的特殊技术。国产算力公司「燧原科技」亦指，今年为国产AI超节点的「规模化落地元年」，在美方高端晶片禁运下，国内大厂在算力投资上面临「别无选择」的硬性替代趋势。

多数厂商仅展示3D模型

亿都（259）旗下算力公司算丰行政总裁陈达亮接受访问时表示，对当前市场盲目攀比风气泼下冷水，直言展会上除了华为与算丰展示真机外，多数厂商仅展示昂贵的3D打印模型。

真正超节点需系统级耦合

陈达亮说，市场对「超节点」的定义存在严重误解，普遍误以为「GPU卡足够多、塞进一部机器」便是技术突破。他驳斥称，若仅将16部8卡机器进行简单的物理硬件堆叠，根本不是真正的超节点。真正的超节点绝非物理组合，而是计算、存储、网络、管理及软件平台的系统级深层耦合，需要实现一加一加一大于三跨维度集成优化。

他认为，现阶段政府与产业进行「大水漫灌」式的投入非常有必要；又提到，超节点研发是一笔极其高昂且高风险的经济帐。前期仅晶片架构设计费用投入就超过亿元人民币，一台样机成本高达千万人民币，且网络调度平台持续优化需时18个月。在这种研发周期下，企业要承担极大的折旧风险。