Google传开发Frozen v2伺服器晶片 助AI模型加速 最快2028年使用

据美媒《The Information》引述消息报道，Google正开发一款名为「Frozen v2」的伺服器晶片，专门针对旗下AI模型Gemini进行优化，最快可于2028年投入使用。消息刺激Google母公司Alphabet（GOOG）股价一度升近4%，收报351.37美元，升1.5%。

发言人：未必生产所有项目

报道指出，Frozen v2与Google现有张量处理器（TPU）属不同产品，新晶片将减少运算过程中需要传送的数据量，从而加快Gemini回应用户查询的速度，并提升整体运算效率。

Google Cloud发言人表示，公司团队一直研究及测试新技术，以提供最佳性能和效率予用户及企业客户，但并非所有探索中的项目最终都会进入生产阶段。发言人又指，Google透过由底层开始共同设计硬件及软件，确保系统能够高度整合，并针对实际工作负载进行高度优化。

AI开发商纷研发自家晶片

Google最初开发TPU是用于内部提升搜寻服务效率，其后再把相关晶片技术扩展至云端运算业务，以及支援Gemini等多用途AI模型。Alphabet行政总裁Sundar Pichai今年4月曾表示，Google正准备向一批指定客户提供TPU，让这些企业在自家数据中心使用，将可能对Nvidia构成潜在竞争。

除了Google之外，目前主流AI开发商均积极研发自家晶片，希望透过度身订造硬件，提高旗下模型的运算效率，从而获得竞争优势。其中OpenAI上月公布与博通合作开发的首款自研晶片；Amazon据报正洽商向其他公司的数据中心出售自家晶片；Anthropic亦有传与三星电子进行初步磋商，研究合作生产AI晶片。