Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Google传开发Frozen v2伺服器晶片 助AI模型加速 最快2028年使用

商业创科
更新时间：09:42 2026-07-21 HKT
发布时间：09:42 2026-07-21 HKT

据美媒《The Information》引述消息报道，Google正开发一款名为「Frozen v2」的伺服器晶片，专门针对旗下AI模型Gemini进行优化，最快可于2028年投入使用。消息刺激Google母公司Alphabet（GOOG）股价一度升近4%，收报351.37美元，升1.5%。

发言人：未必生产所有项目

报道指出，Frozen v2与Google现有张量处理器（TPU）属不同产品，新晶片将减少运算过程中需要传送的数据量，从而加快Gemini回应用户查询的速度，并提升整体运算效率。

Google Cloud发言人表示，公司团队一直研究及测试新技术，以提供最佳性能和效率予用户及企业客户，但并非所有探索中的项目最终都会进入生产阶段。发言人又指，Google透过由底层开始共同设计硬件及软件，确保系统能够高度整合，并针对实际工作负载进行高度优化。

AI开发商纷研发自家晶片

Google最初开发TPU是用于内部提升搜寻服务效率，其后再把相关晶片技术扩展至云端运算业务，以及支援Gemini等多用途AI模型。Alphabet行政总裁Sundar Pichai今年4月曾表示，Google正准备向一批指定客户提供TPU，让这些企业在自家数据中心使用，将可能对Nvidia构成潜在竞争。

除了Google之外，目前主流AI开发商均积极研发自家晶片，希望透过度身订造硬件，提高旗下模型的运算效率，从而获得竞争优势。其中OpenAI上月公布与博通合作开发的首款自研晶片；Amazon据报正洽商向其他公司的数据中心出售自家晶片；Anthropic亦有传与三星电子进行初步磋商，研究合作生产AI晶片。

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
独家 ｜谢贤离世日期曝光 7月16日因肺炎撒手人寰 「院出」处理已于和合石火化
独家 ｜谢贤离世日期曝光 7月16日因肺炎撒手人寰 「院出」处理已于和合石火化
影视圈
9小时前
谢贤离世｜佘诗曼忆合作点滴珍贵片段曝光 获四哥送花举动暖心 激赞敬业幽默有风度
谢贤离世｜佘诗曼忆合作点滴珍贵片段曝光  获四哥送花举动暖心  激赞敬业幽默有风度
影视圈
11小时前
独家｜狄波拉双眼红肿首度开腔回应谢贤离世  谢婷婷神情哀伤现身
01:09
独家｜狄波拉双眼红肿首度开腔回应谢贤离世  谢婷婷神情哀伤现身
影视圈
13小时前
谢贤离世｜张柏芝IG转黑头像  连发悲伤限时动态  低调悼前老爷
谢贤离世｜张柏芝IG转黑头像  连发悲伤限时动态  低调悼前老爷
影视圈
12小时前
阿B钟镇涛21岁女儿钟懿大学毕业 举家赴伦敦见证 近年继承爸爸衣钵入行做明星
阿B钟镇涛21岁女儿钟懿大学毕业 举家赴伦敦见证 近年继承爸爸衣钵入行做明星
影视圈
2026-07-19 21:00 HKT
谢贤离世丨细数一生5段情史 两度离婚与前妻仍是朋友「爷孙恋」Coco最轰动
01:29
谢贤离世丨细数一生5段情史 两度离婚与前妻仍是朋友「爷孙恋」Coco最轰动
影视圈
17小时前
陈庭欣告别奢华九肚山大宅  黄大仙5百呎新居内部曝光  装修亲民实用物件之间零距离
陈庭欣告别奢华九肚山大宅  黄大仙5百呎新居内部曝光  装修亲民实用物件之间零距离
影视圈
21小时前
由幼童到基层家庭：马会构建社区护齿防线
社会资讯
18小时前
开校24年英皇教育九龙湾店结业！全港仅剩3分校 网民慨叹补习社风光不再 总结4原因致萎缩
开校24年英皇教育九龙湾店结业！全港仅剩3分校 网民慨叹补习社风光不再 总结4原因致萎缩
生活百科
21小时前
谢贤离世丨前度Coco爆谢贤极致宠爱 曾变卖谢霆锋送赠名车助还债 2千万分手费免耽误旧爱
谢贤离世丨前度Coco爆谢贤极致宠爱 曾变卖谢霆锋送赠名车助还债 2千万分手费免耽误旧爱
影视圈
13小时前