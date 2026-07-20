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财库局与老挝财政部签备忘录 加强黄金市场双边合作

商业创科
更新时间：21:31 2026-07-20 HKT
发布时间：21:31 2026-07-20 HKT

财经事务及库务局长许正宇岀访老挝万象，与老挝财政部签署谅解备忘录，备忘录由老挝副总理兼财政部部长山迪帕与许正宇代表老挝财政部和财经事务及库务局签署，加强两地黄金市场及金融服务业发展的合作。

老挝黄金对接香港认可黄金精炼渠道

谅解备忘录指出，双方将为老挝黄金持有者提供对接香港认可黄金精炼网络的渠道，以推动实物黄金流动；同时鼓励符合国际标准的精炼金条在港交易及交割，并促进黄金代币化等金融科技合作。

许正宇：双方建「黄金走廊」

财库局局长许正宇表示，香港全新的中央黄金清算及结算系统已于本月初试营运，期望结合老挝丰富的天然黄金资源与香港的基础设施，双方携手打造具透明度的「黄金走廊」，从而构建服务亚洲时区的黄金交易生态圈。

许正宇亦见证了黄金银行与已在港设立其第三个区域总部的知名贵金属交易商及精炼商MKS PAMP签署有关黄金市场发展的谅解备忘录。

冀与老挝早日签署避免双重课税协定

另外，许正宇与当地官员会面时指出，期望两地能早日签署全面性避免双重课税协定，为两地商界进行跨境经济活动带来更大的税务确定性。他亦鼓励老挝企业利用香港平台进行融资，并透过本港银行进行人民币贸易结算，以促进老挝与内地的经贸往来。

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