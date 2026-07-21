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阿里旗下速卖通遭欧盟罚款49亿 未能阻止假货出售

商业创科
更新时间：14:26 2026-07-21 HKT
发布时间：14:26 2026-07-21 HKT

据彭博报道，阿里巴巴（9988）旗下跨境电商平台速卖通（AliExpress）因销售非法产品，在周一（20日）被欧盟罚款5.5亿欧元（约49.29亿港元），成欧盟《数码服务法例》（DSA）生效以来，因内容审核违规开出的最高罚单。 

未妥善评估平台不安全或仿冒产品

据欧盟执委会声明指出，速卖通未能妥善评估平台上的不安全或仿冒产品，导致许多非法产品在移除前就被宣传给消费者，公司亦未针对屡次违规的供应商采取惩罚措施，因此违反《数码服务法例》。声明同时要求公司需在10月20日前提出补救计划，以解决在评估及系统性风险方面的问题，监管机关随后将有两个月的时间制定罚款执行时间表。

声明进一步提出，是次裁决是基于速卖通在2023年和2024年的风险评估报告作出，且在计算罚款金额时，已将《数码服务法》的规范新颖性列为减轻处罚的考量因素 。技术主权，安全与民主执行副总裁Henna Virkkunen表示，速卖通销售的产品不符合欧盟的环保与安全标准。另外她亦强调，「这对我们的消费者非常危险，对守规企业亦不公平。」

自《数码服务法例》于2024年生效以来，欧盟在执法上日益强硬，持续针对调查社交媒体及电商平台并处以罚款，欧盟此前亦于上年12月对马斯克旗下社交平台X罚款1.2亿欧元，并在今年5月对中国电商平台Temu罚款2亿欧元。

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