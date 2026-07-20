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「零一万物」拟2027年港上市 由李开复创立 一半业务来自海外市场

商业创科
更新时间：18:00 2026-07-20 HKT
发布时间：18:00 2026-07-20 HKT

由曾任职Google及微软的中国电脑科学家李开复所创立、有「AI六小虎」之称的AI初创公司零一万物（01.ai），据报正积极推进一轮Pre-IPO融资，并期望2027年寻求来港上市。

据彭博报道，零一万物目标在首次公布年度业绩前后完成这轮融资，但未有透露具体金额或投资者名单。 李开复接受访问时提到，零一万物正在逐步解除其离岸控股结构，为顺利进行海外上市的先决条件。

过去两年重塑商业模式

报道指出，李开复在过去两年进行策略调整，重塑了商业模式。公司于成立初期专注开发AI基础模型，并获阿里云等投资后估值突破10亿美元；然而，在DeepSeek发布开源模型让AI训练成本大降后，实际上已经放弃了这场竞争。 

在新策略下，公司将业务重心转向企业人工智能基础设施，将大型企业内部混乱的数据整合，使管理层能够即时查询和检视资料；将这款产品名为「老板AI」（Boss AI），并将公司描述为「中国的Palantir」。

李开复表示，调整策略后取得了商业成效，目前约一半业务来自海外市场，涵盖亚洲部分地区、以及欧洲和南美，但他排除进军美国市场，因当地买家对中国软件存有戒心。

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