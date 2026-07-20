月之暗面Kimi K3被视为另一「DeepSeek时刻」 高盛料高端编程竞争加剧

中国人工智能初创公司月之暗面（Moonshot）上周五（17日）发布新一代大型语言模型Kimi K3，参数规模达到2.8万亿，为全球参数最大的开源模型。中信建投形容，K3发布是「全球大模型行业的分水岭事件，也是另一个DeepSeek时刻」，认为中国大模型第一次以「竞争威胁」身份进入全球大模型叙事。高盛亦预期，今年下半年高端编程领域竞争将加剧，模型参数量将扩大至2万亿至5万亿，而中国AI模型公司将日益聚焦于定位其智能体应用为关键切入点，尤其在编程领域。

中信建投：助打开应用场景

中信建投指出，K3发布证明了国产模型已在Agentic Coding主战场与美国前沿模型正面交锋，并认为K3提升了开源模型智能水平，应用层使用Tier1模型门槛及成本将会降低，利好后续应用场景进一步打开。

该行续指，全球龙头模型竞争加剧下，顶级和第二梯队模型厂商竞争已从模型能力延伸至价格、产品力、场景拓展及成本优化，均有利于应用层。

高盛：竞争格局仍高度波动

另一方面，高盛报告指K3在编程及部分智能体能力方面达到全球新水平，于Arena.ai编程排名及Artificial Analysis Intelligence评分中表现突出。同时，K3定价创下国产模型新高，混合收费为每百万Token 2.3美元，高于Qwen3.7 Max的1.4美元、智谱（2513）GLM5.2的0.9美元及DeepSeek V4 Pro的0.18美元，但仍低于全球最先进模型。

该行相信，智谱和MiniMax（100）上周五股价急跌，反映市场对中国AI模型竞争格局及长期赢家的担忧，因模型公司领导地位的竞争格局和可持续性仍然高度波动。

云端与数据中心方面，高盛继续看好阿里（9988）、万国数据（9698）、世纪互联及金山云（3896）；AI模型领域则重点强调MiniMax，主因其风险回报比具备显著上行潜力。

中金：国产开源模型能力跃升

此外，中金报告亦指K3在评分和实际测试中对齐海外模型Opus 4.8和GPT 5.5，是国产开源模型能力跃升、紧追海外顶尖闭源模型的又一里程碑。该行认为，以Kimi为代表的国产开源模型基于扎实的模型能力和智能水平，正获得海外用户广泛认可。

该行又指，国产开源模型DeepSeek V4、GLM 5.2、Kimi K3不断在基座模型规模、预训练、后训练、强化学习等方面提升能力，整体性能指标、长程任务实测等均接近海外顶尖闭源模型，看好后续更多国产开源模型不断更新迭代，共同提升模型智能上限。