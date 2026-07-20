台积电对美追加投资千亿美元 应对AI强劲需求与竞争

台积电财务总监黄仁昭表示，在美国亚利桑那州追加投资1,000亿美元，以满足美国客户的强劲需求，并应对雄心勃勃的竞争对手。他坦言，「我们正在尽一切努力，在能力所及的范围内扩大规模，以支持客户的增长」。

难以满足所有客户订单

据彭博报道，台积电早前公布的第二季收入及盈利均超出预期，并上调了增长预测，但仍面临难以满足所有客户订单的挑战。根据该公司形容，AI大趋势预计未来至少几年仍将推动公司增长。

报道提到，台积电正面临英特尔积极转型代工业务，以及Tesla行政总裁马斯克因不满台积电产能不足而自创半导体企业Terafab的挑战。此外，美光科技亦宣布在美投资2,500亿美元扩产。 黄仁昭指出，台积电也想表明「我们不会把任何市场份额拱手让给其他公司」。

最终或涉10座晶圆厂和2座封装厂

此外，台积电董事长魏哲家上周四表示，追加1,000亿美元投资可能会带来另外4座工厂。黄仁昭表示，这会同时涵盖前段晶圆厂和后段先进封装厂，并促使台积电在亚利桑那州的布局最终可能包括10座晶圆厂和2座封装厂。

早前报道指出，作为华盛顿和台北之间更大规模贸易协议的一部分，该公司将在美国的总投资额增加到2,650亿美元。黄仁昭表示，有关巨额投资将成为美国历史上最大的外国直接投资项目，但整体投资计划何时完成将取决于市场情况。

另一方面，报道引述广发证券分析师指出，台积电的资本支出加速计划始于2025年，比AI周期启动迟了一年半到两年，意味其市场份额或需求将流向竞争对手，因此下调了台积电的评级。