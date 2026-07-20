波音据报拟增737 MAX产量 专注改进生产多于新订单

波音商用飞机集团行政总裁Stephanie Pope对外透露，公司正研究进一步提高737 MAX系列客机的产量，未来目标为每月52架。 她又指，目前订单相当充裕，公司不会急于公布新订单，而是专注于提高和改进飞机生产。

盼助减债及重回正轨

据路透报道，波音于今年5月获美国联邦航空管理局（FAA）批准，将737 MAX月产量上限提高至47架后，目前团队正利用安全管理体系及安全风险评估，判断如何能达到稳定生产状态，首要任务是先将产量稳定在每月47架，一旦达到目标，将会把产量提升至每月52架，并持续进行增产评估。

报道又提到，737系列是波音商用飞机的主要收入，对其偿还260亿美元的净债务至关重要；但因过往安全事故及监管限制，产量长期受压，因此提升产量被视为现阶段主要方向，以帮助公司减少债务并重回正轨。