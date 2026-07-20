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段永平伙王宁睇世界杯决赛 首次公开合影 泡泡玛特股价曾升逾3% 

商业创科
更新时间：11:44 2026-07-20 HKT
发布时间：11:44 2026-07-20 HKT

被称为「中国巴菲特」的内地投资者段永平，在社交平台发布与泡泡玛特创办人王宁一同观看世界杯决赛的照片，成为公司两大股东首次公开合影。受消息影响，泡泡玛特（9992）股价曾升逾3%，高见168.7元；暂报166.8元，续升约2%。

照片显示，段永平及王宁分别穿上西班牙与阿根廷国家队球衣，并把LABUBU足球主题挂饰挂在身上。段永平配文表示「看球啦！」

段永平增持至7.65% 晋第二大股东 

段永平近期持续增持泡泡玛特，最新持股比例已升至7.65%，成为仅次于创办人王宁的第二大股东。王宁目前持有泡泡玛特约44.85%股份。

另一方面，王宁日前率领泡泡玛特核心管理团队，前往美国矽谷苹果总部Apple Park，与苹果行政总裁库克（Tim Cook），以及将接任行政总裁的John Ternus等高层会面。

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