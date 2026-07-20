两大央企平台宣布增持中国股票 中证监今开座谈会 被视为积极稳市讯号

内地股市连日大跌后，两大国有资本运营平台中国国新与中国诚通宣布，已合计投入约600亿元（人民币，下同）大额增持中国股票资产，坚定看好中国资本市场发展前景，并表明将继续增持中国股票资产。另有内媒报道指，中证监今日（20日）将召开上市公司、证券公司及基金机构座谈会，听取各方关于促进资本市场平稳健康发展的意见建议，被视为向市场释放积极稳市讯号的举动。

消息公布后，A股三大指数今早齐齐高开，其中沪综指暂升约1.6%、深成指升约1%，创业板指数亦升逾2.3%。

两大央企合计投入逾600亿

中国国新表示，旗下国新投资已使用股票回购增持专项再贷款及配套资金超过500亿元，用于维护市场稳定，未来将继续用足再贷款政策工具，同时以自有资金继续增持央企股票，坚定维护资本市场核心资产战略价值，坚决维护资本市场平稳健康运行。

中国诚通则指，近日聚焦国资央企大额增持中国股票资产，累计买入近百亿元，后续将继续使用自有资金及股票回购增持再贷款，大额增持国资央企和科技企业股票及ETF，全力维护资本市场平稳运行。

双方2025年曾联手增持

中国国新与中国诚通均由国务院国资委直接监管的中央企业，今次是继2025年4月之后，两家平台再次联手增持。在2025年4月，A股面临较大下行压力时，中国诚通曾宣布拟使用1,000亿元再贷款资金用于增持，中国国新亦宣布首批800亿元增持计划，其后市场亦随即开启了持续一年多的上涨行情。