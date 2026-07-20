保诚料北上就医趋升 每年相关理赔约3000宗 照肠胃镜费用平香港一半

港人北上就医渐成风，保诚保险首席客务营运及健康保障业务总监欧阳佩玲表示，过去两年每年约有3,000宗香港客户的理赔个案涉及北上就医，在去年的个案当中，最多是涉及消化系统疾病，如照肠胃镜，占比达19%，而内地有关费用较香港至少平一半。她料北上就医人数将会趋升，尤其验身和简单治疗项目，但若是较复杂的重症，港客则会留港求医，就连内地客也多了南下就医。

多作简单治疗 重症仍留港医治

欧阳佩玲谈及跨境医疗时称，2025年保诚的港客北上就医的头五大主要理赔原因依次为消化系统疾病（19%）；肌肉骨骼系统及结缔组织（13%）；呼吸系统疾病（11%）；泌尿生殖系统疾病（10%）；内分泌、营养及代谢疾病（7%）。全年保诚成功处理约3,000宗这类内地跨境医疗个案，与2024年相若，理赔总额按年升2.4%。

她指出，北上求医相关查询正日益增加，初步估计港人到内地就医将呈稳步上扬趋势，尤其是验身和简单治疗，但相对复杂的重症而言，港人会留港医治，内地客亦多了来港就医，因内地客反馈对香港医疗水平、设备以及创新均具信心。

至于跨境医疗的最终趋势则视乎两地政策，如两地医疗报告和纪录能否互通、又或医疗券运用的覆盖率等。她又说，未来公司将持续拓展内地的合作医疗网络，包括尝试在成都洽商合作机会。

高端医保保费升幅为单位数

在医疗通胀下，医疗保险保费加幅备受关注，欧阳佩玲透露，去年保诚的高端医保保费升幅为单位数，整体医保保费平均升幅为中单位数水平，低于香港医疗通胀预测水平。她强调，公司会从多角度考虑将保费厘定在客户可负担的范围内，避免因保费过高而导致客户断单。

保诚设有出院免找数的医疗费用直付服务，欧阳佩玲表示，以符合该项服务资格的计划及医疗服务计算，去年保诚直付服务的理赔个案占比逾20%，今年上半年则近30%，期望明年可升至40%。至于获预批直付的客户，到最后被追回赔偿款项的个案属极少数。

此外，去年保诚医疗保障业务的年度保费等值销售额（APE）按年升44%，欧阳佩玲指内地加强跨境资金监管对其业务影响不大。