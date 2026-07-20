信义光能发盈警 最多或蚀5000万 受累太阳能玻璃产品溢利大降

信义光能（968）发盈警，预期截至今年上半年中期纯利将大幅减少至不超过5,000万元（人民币，下同）或净亏损不超过5,000万元；去年同期纯利则约7.46亿元。消息传出后，该股暂报2.01元，无起跌。

集团表示，盈利能力下降与整体行业趋势大致相符，原因包括太阳能玻璃产品溢利显著下降，由于下游太阳能电池板装机量按年大幅减少，从而削弱了上游对太阳能玻璃的需求，导致供需失衡及太阳能剥离产品售价下跌，尤其是第二季度。集团补充，销量下跌及售价下降导致收益减少，而该减少亦未能被原材料采购成本的下降所抵销。

就存货确认减值拨备

同时，由于太阳能玻璃产品的市场价格下跌，集团需就存货确认减值拨备。

可再生能源发电业务方面，太阳能发电收益亦录得跌幅，主因今年上半年内地若干地区的限电情况较去年上半年增加，以及内地新电价政策对售电量及标杆上网电价机制下的电价保障构成压力。

集团将于8月底前刊发上半年未经审核综合业绩。