SK海力士崔泰源料半导体短缺延续至明年 企业「恐慌」抢购 在港上市ETF急升

据韩国《每日经济新闻》报道，SK海力士董事长崔泰源表示，AI快速普及带来的半导体供应短缺，预计将延续至明年，记忆体价格短期内仍可能维持强势。他坦言，目前价格已偏离正常水平，但需求增速远超供应扩张，反而担心价格进一步上升。韩股上周五休市，今早SK海力士（韩：000660）股价受压，暂跌2.33%；不过，在港上市的南方两倍做多海力士（7709）急升逾16%，暂报52.16元。

崔泰源日前在大韩商工会议所济州论坛期间表示，预计明年AI相关半导体需求将较今年增加最少60%至100%；若计及整体记忆体半导体市场，需求亦可能增长至少50%至60%。

记忆体升势非健康现象

谈及产能扩张，崔泰源指出，各大厂商明年没有太多扩产计划，供求缺口只会进一步扩大。他形容，全球企业均在争相要求取得更多记忆体供应，激烈程度必须用「恐慌」来形容 ，目前规划中的扩产计划不足以满足急增需求。

不过，他强调，记忆体价格持续上升并非健康的市场现象，「价格应该下跌，现在的价格并不正常」，个人电脑及智能手机制造商亦不可能一直将记忆体涨价成本转嫁给消费者，最终可能对下游产业造成压力。

忧价格可能进一步上升

崔泰源认为，半导体企业不应为维持高价格而限制供应。他指出，即使利润率略为下降，企业亦应增加产量、扩大整体市场，长远带来的收益反而更高。他警告，若记忆体价格长期处于过高水平，不但会吸引新竞争者进入市场，亦可能促使各国政府出面牵制。

然而，先进AI记忆体扩产需要庞大投资及较长建设时间，相关设备和技术人员亦不足。崔泰源表示，SK正尽力增加供应，但需求上升速度仍然更快，因此他最担心的不是价格下跌，而是价格可能进一步上升。

他形容，SK目前的策略是「在所有能够建设的地方增建产能」。

供应直接关系国家竞争力

崔泰源又指出，半导体供应短缺已不再只是企业之间的交易问题，而是直接关系国家竞争力。现时除了企业客户，各国政府亦开始争取记忆体供应，令半导体成为经济安全及国家安全的核心资产。

他预计，AI产业除面对GPU、记忆体及电力等基础设施不足外，未来亦可能出现目前未能预计的新瓶颈。由于AI市场正经历产业结构转变，而非经济周期性波动，供应不足或会持续一段较长时间。