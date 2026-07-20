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陈家强倡简化强积金ETF审批流程 中长期允打工仔自选产品

商业创科
更新时间：06:00 2026-07-20 HKT
发布时间：06:00 2026-07-20 HKT

港府正就新一份《施政报告》及首个《五年规划》展开市场咨询。香港上市公司商会主席陈家强接受访问时透露，商会将向当局提交优化本地交易所买卖基金（ETF）市场的建议，冀进一步提升市场流动性。他提出分阶段措施，短期优先简化审批流程，中长期则推动强积金（MPF）框架改革，容许雇员自主选择投资ETF。

陈家强指出，以澳洲为例，其整体金融市场规模虽小，但受惠于成熟的退休金制度，且当地提供大量追踪海外指数或股份的本地ETF产品，有效留住资金，令ETF市场交投活跃。借鉴此经验，商会提出针对本港的短期及中长期建议。

倡推动MPF框架改革

短期而言，他建议在现有ETF产品框架下，简化在香港上市及以香港为注册地的ETF审批流程。只要该ETF符合相关要求，便可获批纳入强积金投资计划，毋须逐只基金审批。中长期则需修改现有强积金框架，让雇员可直接挑选及投资于合资格ETF，初期可从简单、非复杂的产品开始，再逐步扩展至更广泛的投资领域。

打工仔现无法直接投资ETF

陈家强解释，现有MPF架构下，雇员无法直接投资ETF，必须经由成分基金间接配置。若成员能自主投资，更多退休资金将透过ETF渠道流入，不仅扩大ETF交易量，亦能反哺港股流动性，并增强对海外投资者的吸引力，形成良性循环。同时，本地ETF生态圈壮大后，将提升「ETF通」的承载力与吸引力，使内地投资者能在受监管闭环内便捷配置港股及全球资产。此外，直接投资ETF可减少中间环节费用，降低成员整体交易成本。

MPF配置ETF仅15% 基金界倡提升比例

资深基金界人士黄王慈明引述恒生投资管理数据指，在1.5万亿元强积金资产中，非正式估计仅约10%至15%投资于ETF，其中香港上市ETF占比仅2%至5%，反映使用率偏低。

陈家强强调，所有改革难以一步登天，中长期方案较复杂，需与监管机构及持份者进一步商讨，而且改革并非颠覆现有机制，而是为雇员提供额外投资选项。黄王慈明补充，本港强积金已有「积金易」平台及「全自由行」方案，制度渐趋成熟，现时正是进一步改革、赋予雇员更多自主权的合适时机。

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