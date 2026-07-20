东涌喜来登酒店遭银主放售 营运商万豪指买家反应踊跃 如常接婚宴活动预订

世茂集团（813）旗下东涌世茂喜来登酒店及东涌福朋喜来登酒店，今年6月遭银行接管，正对外出售。酒店总经理郑振宗表示，近期经常接待潜在买家视察环境，目前反应踊跃，相信当中有潜在买家看好酒店一直由万豪集团全面管理，并认为以万豪名气，足以说服新投资者保留酒店经营权，不会影响婚礼或活动场地预约。

万豪集团愿继续管理 成吸引力之一

郑振宗指出，近期不时有潜在投资者参观酒店，主要对项目邻近机场的未来增长潜力，以及对香港酒店业前景表达兴趣。他续指，酒店经营者为万豪集团，明言「万豪唔会轻易放弃管理」，相信其品牌价值是吸引买家的主要原因之一，拥有一定说服力保持日后营运框架不变，「道理同买楼一样，新业主计回报系睇到有好租客，唔会买完楼就唔要租客。」

郑振宗表示，近期收到不少有关酒店营运的查询，包括了解婚宴及活动的预约情况，甚至有人关注会否改建成学生宿舍或住宅，但强调现时经营一切如常，并不受接管影响，将继续接受场地预订。

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招标8月底截止 市值料逾30亿

东涌喜来登酒店原本由世茂集团持有，今年6月遭银团债权人接管，目前正进行公开招标出售，将于8月底截止。销售代理预计物业价值逾30亿元，等同于预期回报率约4至5厘。

入住率超过80% 伙航企提供员工住宿

对于经营前景，郑振宗表示，今年下半年较为正面，客房需求持续强劲，不会出现淡季，目前平均入住率超过80%。他续指，酒店客源充足并多元化，除了旅游及商务客外，亦与超过10家航空公司合作，为其机组人员提供住宿，机场附近大型项目的工程团队亦有长期入住需求。

酒店总经理郑振宗指，接管不影响营运，如常接受婚礼及活动预订。

住客对房价较敏感 冀藉体验推动收入

郑振宗又指出，过去一年多住客对价格较为敏感，「就算传统黄金周，房价贵100至200元已经见到客户有犹豫」，目前酒店将尽量维持现有出租率水平，持续透过餐饮、会议等需求带动入住，亦会针对各项服务细节提升入住体验，期望让住客感到物超所值，借此推动收入增长，并未打算进一步以低价追求客房爆满。

酒店房数全港第三多 采双品牌营运

酒店于2020年底开业，邻近机场，由万豪集团以双品牌路线营运，包括五星级的「世茂喜来登酒店」，设有218间客房，以及四星级的「福朋喜来登酒店」，拥1001间房，连体建筑合共提供1219间房，属全港第三多。据世茂年报显示，去年该酒店收入近5亿元人民币，按年增长4.6%。