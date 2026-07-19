甲骨文新墨西哥州AI数据中心遇挫折 遭当地环评第二次否决

据外媒报道，甲骨文在新墨西哥州推进的165亿美元AI超级园区项目，遭遇环保审批阻碍，被迫更换供电方案，导致成本骤增数十亿美元。

据报甲骨文原计划为其代号Project Jupiter的数据中心园区自建天然气发电厂。该项目位于新墨西哥州靠近德克萨斯州边境城市埃尔帕索附近，占地1400英亩，设计装机容量逾2吉瓦，主要服务于OpenAI的算力需求。

天然气燃料电池成本高数十亿美元

然而，天然气发电厂的州环保许可申请，因空气污染和温室气体排放问题陷入停滞。甲骨文4月计划转用Bloom Energy天然气燃料电池为整个园区供电，虽然污染物排放更少、碳排放略低，但据分析师估算较原方案高出数十亿美元。

不过，据报新墨西哥州上周对拟议的燃料输送管道路线发出第二次否决，因遭遇反对意见，该州环境部门宣布将于10月19日就空气许可证举行公开听证会。据报甲骨文在当地报章回应居民指愿意倾听及持续改进项目。

此外，该公司在威斯康星州的数据中心项目也面临额外逾1亿美元的监管合规支出。

另外，标普全球早前将甲骨文信用评级由由BBB调降至BBB-，距离「垃圾级」仅剩一步之遥。有分析师认为，投资者必须抱持警惕，甲骨文或成为第一个倒下的超大规模云端服务供应商。