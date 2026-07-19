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新加坡考虑削减对冲基金税率以提升竞争力

商业创科
更新时间：15:38 2026-07-19 HKT
发布时间：15:38 2026-07-19 HKT

据英国《金融时报》报道，新加坡金融管理局（MAS）正研究降低对冲基金经理的税率，以维持当地竞争力并留住人才。

港府正提议对广泛的另类资产管理人员在所谓的「附带利益」（carried interest）上提供免税优惠。这部分是基金经理从投资利润中分得的收益，通常构成他们年度薪酬的重要部分。此举是香港吸引全球公司和管理层的更广泛努力的一部分。香港已经简化了家族办公室的行政程序，接受加密货币，并提议放宽共同基金的监管。

报道引述知情人士表示，基金业高管告诉当地监管机构，香港计划中的税务改革可能会促使基金经理迁往香港。新加坡金融管理局正在讨论的一项措施，降低一个特殊激励计划的税率，该计划下投资集团需缴纳10%的税，相比新加坡标准企业税率的17%。这将使公司能够将节省的税款转移给投资组合经理。

新加坡金融管理局向英国《金融时报》表示，正在「检视措施以提升新加坡作为金融机构和人才枢纽的竞争力」。

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