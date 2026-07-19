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腾讯升级发布具身智能全栈方案 助机械人开发提质提效

商业创科
更新时间：10:41 2026-07-19 HKT
发布时间：10:41 2026-07-19 HKT

腾讯（700）在2026世界人工智能大会（WAIC）上，就具身智能与智能体领域带来多项产品技术的升级发布。据公司公布，腾讯正式升级发布具身智能全栈方案，贯穿云底座、模型层、平台层与应用层，助力机械人本体及系统开发商提质提效；在智能体领域，基于个人与企业提效需求，推出差异化的全矩阵解决方案。

其中，面向企业用户的腾讯云企业级智能体开发平台ADP4.0海外版正式上线，同时发布「十大行业百大场景生态计划」，目前该平台已落地30多个行业，覆盖智能客服、知识管理、媒体生产等业务场景；面向个人用户的腾讯WorkBuddy也已在iOS、Android与鸿蒙（HarmonyOS）上线独立App。

腾讯公司副总裁林松涛表示，AI应用正从问答式交互走向任务式协作，从个人到工作再到企业，从一个助手到一个团队再到一个组织，腾讯希望持续夯实模型和平台能力，让AI成为每个人都能用、每个组织都能协同的生产力。
 

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