阿里将发布千问Qwen3.8 据报性能仅次Fable 5

阿里巴巴（9988）千问在微信公众号表示，Qwen3.8即将发布并开源。该模型拥有高达2.4T的参数规模；又称相信该模型是当前最强大的模型之一，性能可与领先的前沿AI模型媲美，仅次于Fable 5。

推企业级AI应用创作平台秒悟团队版

阿里又在2026世界人工智能大会（WAIC）上，发布企业级AI应用创作平台秒悟团队版（Meoo Team），客户无需编程基础，用自然语言可生成应用、网站、小程序并一键部署。据内媒报道，Meoo Team解决企业在AI创作中面临的资源统筹、权限分配与资产归属等问题，提升了电商、内容创作、产运、营销、财务、教育等团队的协同效率。

据报该产品自今年4月上线至今，每天已有上万名用户在Meoo上进行创作，其中有一半以上的用户没有技术背景，包括产品经理、运营、教师、设计师及创业者等群体。针对企业场景，Meoo负责人方文在WAIC上表示，团队往往会在资源采购、资产共享、权限管理等方面遇到诸多阻碍，而Meoo Team的推出正是为了解决这些痛点。