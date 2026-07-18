SpaceX据报洽谈向美国防部出售算力 金额或达数十亿美元

据《华尔街日报》报道，SpaceX正与美国国防部洽谈提供价值数十亿美元的数据中心算力，用于运行AI模型。

报道引述知情人士指，SpaceX近几个月已与Anthropic和Google签署了类似协议，目前正计划大幅扩展云端运算业务。知情者又称，最近几周SpaceX员工讨论了以更低价格向AI客户提供算力的计划，以便更直接地与CoreWeave等现有服务商竞争。

有官员担心过于依赖马斯克

若与国防部达成协议，这将成为SpaceX与五角大楼之间的最新一笔交易。五角大楼依赖该公司发射火箭，并管理用于通讯和飞弹追踪的卫星。一些国家安全官员担心，五角大楼过于依赖马斯克的服务；马斯克为美国总统川普2024年竞选活动提供巨额资金，也引发了利益冲突的指称。政府官员否认了这些批评。

与许多大型机构一样，美国国防部正竞相获取云端运算能力，以支持美国国家安全局等部门，以及在日常工作中使用AI的作战人员。亚马逊(Amazon)是五角大楼计算能力的主要供应商之一，该公司正投入500亿美元扩充面向政府机构的算力，重点服务国防部。微软(Microsoft)、Google和甲骨文(Oracle)也是国防部主要云端服务供应商。

亚马逊Google微软均与军方合作

国防部官员表示，随著军方拥抱AI，他们希望降低对单一科技公司的依赖。国防部最近批准包括SpaceX、亚马逊、Google、微软和甲骨文公司在内的一批公司，在涉密环境中使用它们的AI模型和其他技术。今年较早时与Anthropic发生的一场争执，使国防部内部对被单一供应商绑定的担忧升温。

报道指，五角大楼正为一项名为「人工智能军火库」的新计划寻求300亿美元资金，该计划聚焦于确保高端AI晶片供应。美国国防部在一份与2027年预算申请相关的文件中概述了该项目，这些预算申请目前正在国会讨论。

SpaceX周五收报123.99美元，跌5.43%。

