黄仁勋赴日谢世嘉「救命之恩」 忆30年前500万美元撑过破产危机 「没有SEGA，就没有今天的英伟达」

英伟达（Nvidia，美：NVDA）行政总裁黄仁勋周三（15日）亲赴日本东京秋叶原，出席英伟达与日本游戏大厂世嘉（SEGA）合作30周年庆祝活动。期间，他再度公开感谢世嘉前社长入交昭一郎当年于公司濒临破产之际，注资500万美元，协助英伟达度过最危险的时刻，坦言「如果没有世嘉，没有入交昭一郎先生对英伟达的贡献，就不会有今天的英伟达。」



押错技术濒临破产 获世嘉转为注资

故事要回到30年前，1993年英伟达由黄仁勋与另外两名合伙人成立，当时仍是一家资金有限、规模较小的初创公司。黄仁勋回顾指，在1994年他带著团队到日本，希望争取世嘉下一代家用游戏主机晶片的开发机会。当时世嘉正在研发一套新的3D技术，英伟达押注了「曲面绘图」（Curved Surface）技术开发NV2晶片，希望以更低成本实现更高帧率，以取得世嘉下一代主机的晶片订单。

然而，曲面绘图技术虽能呈现更漂亮的画面，但演算法复杂、变形运算成本高，加上当年游戏解析度较低，业界最终全面采用多边形绘图技术。英伟达当时的设计架构与后来成为业界标准的微软DirectX应用程式不相容，导致投入大笔研发费用的计划彻底失败，与世嘉合作开发次世代游戏机晶片NV2的计划亦告吹。

面对公司濒临破产的绝境，黄仁勋回忆当年再次亲赴日本，向入交昭一郎坦白专案无法完成，建议终止合作；但他同时恳求对方注入最后的500万美元以维持营运。出乎意料的是，入交昭一郎未有因此撤回合作，更力排众议说服日本总部，将剩余的专案资金转为对英伟达的投资，成功让公司度过难关。

资金助推RIVA晶片扭转劣势

黄仁勋曾在多场活动上强调，「没有SEGA，就没有今天的Nvidia。」他形容，该笔资金几乎等同公司当时的全部资产，英伟达正是依靠这争取回来的半年时间日夜赶工，于1997年推出关键晶片RIVA 128，最终成功扭转劣势。

黄仁勋感慨地指出，世嘉当年相信的并非一项已经失败的技术，而是他们这群工程师。「我们选错了技术，但入交昭一郎看见的是，我们拥有正确的人才。」他指，当年的500万美元对英伟达而言，价值等同于如今的1万亿美元。这次经历亦让他深刻体会到日本企业文化中，不仅仅是商业交易，更蕴含了深厚的伙伴关系与雪中送炭的道义。

预告与世嘉深化合作 经典格斗游戏登陆RTX Spark

在庆祝活动上，英伟达宣布与世嘉进一步深化合作关系。世嘉未来的游戏作品及《拟真格斗 命运交锋》（Virtua Fighter Crossroads），将全面导入专为轻薄Windows手提电脑及桌上型电脑打造的全新超级晶片RTX Spark。此外，黄仁勋亦向《VR快打》制作人铃木裕致敬，赞扬其在3D游戏与图形技术的开创性贡献，并强调日本及世嘉对他本人与英伟达永远意义非凡。

30年过去，英伟达与世嘉命运截然不同。英伟达由当年一家濒临破产的公司，逐渐变成电脑显示卡巨头，近年再乘著人工智能浪潮，发展成全球首家市值突破5万亿美元的上市企业。

世嘉在30年前则是全球游戏业唯一能与任天堂分庭对礼的硬件巨头，凭借Mega Drive主机（香港俗称「世嘉五代」）在美国市场占有率一度超过60%。不过，自1994年PlayStation推出后，世嘉在主机大战中接连失利，至2001年世嘉正式退出主机硬件市场，转型为纯游戏软件开发商。近年世嘉曾推动「Super Game」大型计划，惟今年因市场表现及财务压力正式取消，资源转向经典IP重启及跨媒体影视开发。