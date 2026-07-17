Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

SK海力士高位回调近四成 崔泰源吁长线持有：储存需求呈指数级增长

商业创科
更新时间：17:54 2026-07-17 HKT
发布时间：17:54 2026-07-17 HKT

SK海力士（韩：000660）股价近期较上月历史高位回调近四成，SK集团会长崔泰源表示，市场对储存晶片需求将持续，SK海力士股价长线来看呈上升趋势，呼吁投资者坚守持仓，不要追逐每日行情波动。

崔泰源提到，SK海力士股价此前升幅过猛，直言市场有时会「跑在现实前面」。他解释，当市场预期变好，股价就会涨；觉得不太乐观，股价就会跌，而因为之前股价涨得太快，市场就会需要时间来跟上。

崔泰源认为，对SK海力士长期增长前景充满信心，随着AI产业发展，储存晶片需求将持续攀升。他以「AI现在像个4岁的小孩」比喻，称「要长成大人，必然离不开记忆体」。他补充，储存需求「将只会呈指数级增长」。

ADR失守发行价

SK海力士近期以美国预托证券（ADR）形式登陆纳斯达克，周四（16日）ADR跌13.7%至152.31美元，周五盘前再跌2.7%至148.18美元，已跌穿149美元发行价。韩国市场周五假日休市，本港上市的XL二南方海力士（7709）挫20.7%至44.8元。

最低保证金增至3000万韩元

周四韩股市场上，SK海力士韩股跌11.53%至184.2万韩元。韩国金融服务委员会（FSC）已宣布收紧杠杆ETF监管，包括提高单一杠杆产品最低保证金要求由1,000万韩元上调至3,000万韩元现金，不再接受抵押证券，最低交易单位由1单位提高至20单位，并暂时停止单一股票杠杆ETF新产品上市直至市场稳定为止。
 

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
移英三年惨遭绿帽 顾家港男惊揭太太连环出轨 暧昧对象震碎三观 妻坚决离婚背后藏「一残酷原因」｜Juicy叮
移英三年惨遭绿帽 顾家港男惊揭太太连环出轨 暧昧对象震碎三观 妻坚决离婚背后藏「一残酷原因」｜Juicy叮
时事热话
7小时前
关海山儿子关聪台湾当小贩近况曝光  尽褪明星光环亲切如街坊  移居40年拥3房生活无忧
关海山儿子关聪台湾当小贩近况曝光  尽褪明星光环亲切如街坊  移居40年拥3房生活无忧
影视圈
5小时前
公屋出身注定落后私楼？港男叹父母自少灌输基层观念 30岁才靠老板一餐饭点醒
公屋出身注定落后私楼？港男叹父母自少灌输基层观念 30岁才靠老板一餐饭点醒
生活百科
2026-07-16 16:10 HKT
世界杯2026｜阿根廷杀入决赛却成「全民公敌」？千二万人连署驱逐 连邻国亦倒戈抵制
01:46
世界杯2026｜阿根廷杀入决赛却成「全民公敌」？千二万人连署驱逐 连邻国亦倒戈抵制
即时国际
8小时前
内地LV门店。蓝鲸新闻
LV控茶饮店侵权胜诉遭「杯葛」 内地门市冷清二手价大跌
即时中国
9小时前
钟培生揭庄雅婷未成年曾主动搭讪：佢系我Fans 谈生B爆金句「生一个娶你返嚟做乜X嘢」
钟培生揭庄雅婷未成年曾主动搭讪：佢系我Fans 谈生B爆金句「生一个娶你返嚟做乜X嘢」
影视圈
8小时前
护士/社工/老师全线饱和？「护理系仲读唔读得过」成热话 网民指路「呢行」起薪5万完胜神科｜Juicy叮
护士/社工/老师全线饱和？「护理系仲读唔读得过」成热话 网民指路「呢行」起薪5万完胜神科｜Juicy叮
时事热话
2026-07-16 16:51 HKT
前AV女优滨崎真绪批台湾工资低？拒赴台发展 做香港人学繁体字！惊曝「台湾店家工资是我现在全亚洲最低」
前AV女优滨崎真绪批台湾工资低？拒赴台发展 做香港人学繁体字！惊曝「台湾店家工资是我现在全亚洲最低」
生活百科
6小时前
星岛申诉王｜榴梿「大海啸」创历史低价 果商3招教拣靓货
03:41
星岛申诉王｜榴梿「大海啸」创历史低价 猫山王最平40元磅 果商3招教拣靓货
申诉热话
10小时前
$88叹足120分钟点心放题！九龙海逸君绰酒店海云天3折优惠 维港靓景伴烧卖皇/虾饺/叉烧包
$88叹足120分钟点心放题！九龙海逸君绰酒店海云天3折优惠 维港靓景伴烧卖皇/虾饺/叉烧包
饮食
7小时前