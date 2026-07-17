SK海力士高位回调近四成 崔泰源吁长线持有：储存需求呈指数级增长

SK海力士（韩：000660）股价近期较上月历史高位回调近四成，SK集团会长崔泰源表示，市场对储存晶片需求将持续，SK海力士股价长线来看呈上升趋势，呼吁投资者坚守持仓，不要追逐每日行情波动。

崔泰源提到，SK海力士股价此前升幅过猛，直言市场有时会「跑在现实前面」。他解释，当市场预期变好，股价就会涨；觉得不太乐观，股价就会跌，而因为之前股价涨得太快，市场就会需要时间来跟上。

崔泰源认为，对SK海力士长期增长前景充满信心，随着AI产业发展，储存晶片需求将持续攀升。他以「AI现在像个4岁的小孩」比喻，称「要长成大人，必然离不开记忆体」。他补充，储存需求「将只会呈指数级增长」。

ADR失守发行价

SK海力士近期以美国预托证券（ADR）形式登陆纳斯达克，周四（16日）ADR跌13.7%至152.31美元，周五盘前再跌2.7%至148.18美元，已跌穿149美元发行价。韩国市场周五假日休市，本港上市的XL二南方海力士（7709）挫20.7%至44.8元。

最低保证金增至3000万韩元

周四韩股市场上，SK海力士韩股跌11.53%至184.2万韩元。韩国金融服务委员会（FSC）已宣布收紧杠杆ETF监管，包括提高单一杠杆产品最低保证金要求由1,000万韩元上调至3,000万韩元现金，不再接受抵押证券，最低交易单位由1单位提高至20单位，并暂时停止单一股票杠杆ETF新产品上市直至市场稳定为止。

