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美企高层爆沽货潮 上半年套现776亿美元 创逾20年第二高

商业创科
更新时间：17:35 2026-07-17 HKT
发布时间：17:35 2026-07-17 HKT

据彭博报道，美国企业高层正以逾20年来第二快的速度出售公司股份，部分投资者视之为市场警号，原因是最了解企业经营状况的一批人士对市场持审慎态度。

据EPFR Global Market Intelligence数据，今年上半年美国企业内部人士合共出售价值776亿美元股份，按年增加20%。过去逾20年间，只有2021年的沽售规模更高，当时市场充斥著因疫情而推出的刺激经济资金。

EPFR分析师Winston Chua等人在报告中指出，内部人士的交易活动显示，企业高层对于以目前估值增加个人持股并不积极。

内部人士仅买入69亿美元股份

与大规模沽售形成对比的是，企业内部人士买入公司股份的意欲仍然低迷。今年上半年相关买入金额只有69亿美元，仅略高于去年录得的67亿美元，后者是七年来最低水平。

换言之，今年上半年企业内部人士的股份出售金额，是买入金额的逾11倍。

EPFR表示，即使股票市场持续上升，企业内部人士仍不愿增加个人股票投资，反映其对目前市场估值保持审慎。

AI股价急升及新股上市引起忧虑

标普500指数今年以来累升约10%，并有望连续第四年录得双位数升幅。不过，市场近期开始忧虑晶片股升得太急，以及企业在AI方面的资本开支可能已经过度。此外，愈来愈多大型AI企业准备上市，亦令投资者担心股票市场会趋于饱和。
 

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