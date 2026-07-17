中银长者客户提款免手续费扩至银联 适用全港逾3000部柜员机

中银香港宣布，由即日起，持有中银卡且年满65岁或以上的长者客户，除可继续透过「银通」网络自动柜员机提款外，亦可于全港贴有「银联」标志的自动柜员机使用中银卡进行提款，无需缴付手续费。中银香港副总裁陈文表示，持有中银卡的长者客户可于全港逾3,000部自动柜员机提取现金，预料惠及该行逾百万名客户。

提供简易提款卡及手机介面

中银香港亦持续推出多项友善措施。在用户体验方面，该行「中银简易卡」提款卡提供特定的自动柜员机操作介面，手机银行亦设有「长者友善手机银行介面」，两者均配备特大字体与清晰指示，方便使用。

在数码支援方面，指定分行设有数码大使，协助客户使用数码及自助银行服务。

在资金保障方面，「智安存」服务让长者客户可透过线上渠道或亲临分行，锁定账户内部分或全部存款，防范未经授权的交易。此外，该行积极参与社区防骗讲座，提升公众的防骗意识及能力。