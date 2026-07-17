微软据报最快本月推AI网络安全产品 自动找漏洞兼修复 挑战Anthropic

据《The Information》报道，微软正准备推出全新AI网络安全产品，内部代号为「感知计划」，最快本月正式面世，借此抢占持续增长的网络安全防护开支市场。据知情人士透露，「感知计划」将整合Anthropic、OpenAI及微软自行研发的多款大型语言模型，采用与Anthropic旗下Mythos模型相近的方式排查软件漏洞，并自动修复安全缺陷。

多模型自动切换降低成本

产品定价仍未最终确定，但微软希望把「感知计划」定位为高性价比方案，挑战定价高昂的Anthropic Mythos。

微软计划在产品中加入模型调度路由系统，根据不同任务，自动选择OpenAI、Anthropic或微软自研模型，把整体使用成本控制在较低水平。

企业增加AI保安工具开支

近月Anthropic推出具备高阶网络安全能力的AI模型后，不少企业开始采购同类防护工具，以应对黑客利用AI寻找软件漏洞及发动攻击。

网络安全行业高层表示，企业正增加对AI保安工具的投入，希望减少对人工安全分析师的人力需求。过往企业主要依靠人工团队持续监察企业IT系统，再由人手识别及处理潜在入侵。

安全部门转向AI产品

「感知计划」由微软新任安全业务负责人Hayete Gallot推动，目标是刺激安全业务销售，并加强微软与Anthropic及OpenAI等AI公司的竞争力。微软目前是全球最大安全软件供应商。Gallot今年2月接掌安全业务后，近期完成部门架构调整，把发展重点转向AI安全工具，同时缩减对部分旧有产品线的投入。