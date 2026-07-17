ZA Bank再派「射波假」 7月20日全体员工放有薪假 安心睇阿根廷斗西班牙

阿根廷与西班牙将于世界杯决赛正面交锋，若赛事踢至加时甚至互射十二码，香港球迷或要挨至天亮。ZA Bank宣布再度推出员工「射波假」，全体同事可于7月20日（星期一）额外享有一日有薪假期，连同周末组成一个长周末。

连续第二届推出「射波假」

这并非ZA Bank首次推出「射波假」，而是连续第二届在大型足球赛事期间提供相关安排。该行表示，上一届活动反应热烈，今届赛事开锣后，已有不少员工查询会否再次获得假期，因此决定把员工期待落实为福利。

一名用户有望独赢百万元股票奖赏

除员工福利外，ZA Bank亦透过手机应用程式推出足球主题活动。截至四强赛事于7月16日凌晨结束，全平台仅余一名用户在16强赛事保持100%预测命中率。该名用户将有机会独赢价值高达100万港元的StockBack股票奖赏。