SHEIN据报获联交所批准IPO 最快八月底赴港上市

据路透引述消息报道，中国跨境快时尚巨头希音（SHEIN）已获联交所上市委员会批准进行IPO，并计划于本月27日发布可供公众查阅的上市文件，最快8月底上市。

已开始安排营销会议

据知情人士透露，希音已开始安排与投资者的营销会议，目标估值约400亿至500亿美元（约3120亿至3920亿港元），集资额料约20亿至30亿美元（约156亿至234亿港元）。此外，据中国证监会上周五通知显示，希音已获准发行不超过3.41亿股境外上市普通股，并在港交所上市。

希音是次IPO将成为香港近年最受关注的上市案例之一，亦是对投资者对大型消费类企业发股的重大考验。此前，公司曾尝试在纽约和伦敦上市，但均因监管审查而受阻。

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