百度萝卜快跑进军哈萨克斯坦 中国无人驾驶首闯中亚市场

百度（9888）旗下无人驾驶平台萝卜快跑，与哈萨克斯坦企业Turlov Private Holding（TPH）于周四（16日）签署战略合作协议，双方将共同探索在哈萨克斯坦引入萝卜快跑无人车服务。

将结合双方资源及技术

公司指出，是次合作协议在世界AI大会（WAIC）召开前夕签署，将结合TPH本地资源及经验，及萝卜快跑的自动驾驶及运营技术，共同探索将自动驾驶技术与服务引入哈萨克斯坦。

值得注意的是，哈萨克斯坦是「丝绸之路经济带」倡议首次提出的地方，地处欧亚大陆核心枢纽，也是中国企业共建「一带一路」开拓中亚市场的重要支点，在中哈两国深化永久全面战略伙伴关系的背景下，此次合作标志着中国无人车首次进入中亚市场。

截至今年4月，萝卜快跑累计为公众提供的自动驾驶出行服务订单超2,200万单；2026年第一季度提供320万次全无人自动驾驶服务，3月单周订单量高峰超35万单，同比增长120%。