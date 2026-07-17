SpaceX上市一个月跌穿招股价 市值由高位蒸发逾9000亿美元 拖累美股IPO回报跑输大市

早前掀起市场热潮的太空科技巨头SpaceX，上市后仅一个月便高位回吐，股价跌穿发行价，令近期炽热的新股市场迅速降温。数据显示，受累于AI基础建设及航天国防两大热门板块回调，今年美国IPO的加权平均回报率已缩减至6%，大幅跑输标普500指数同期11%的回报。

两大巨头新股遇冷

SpaceX周四（16日）再跌3.08%，连续九个交易日中下跌八日，较6月收市高位累计蒸发约9,030亿美元市值。

另一宗焦点新股SK海力士上周才完成创纪录的265亿美元美国存托凭证（ADR）发售，周四亦急跌12%，股价仅略高于149美元的招股价。

若剔除SpaceX及SK海力士等重磅交易，今年美国IPO截至7月15日的加权平均回报约为10%，同样略为落后标普500指数。

大摩：AI新股炒风开始降温

过去一个月，标普500指数大致持平，累升约0.3%，但费城半导体指数同期急跌11%，追踪动量股的指数亦跌逾8%，反映投资者正撤离早前热门的AI及高增长股票。

摩根士丹利全球股票资本市场联席主管Eddie Molloy表示，AI主题此前带来强劲动力，令多宗新股上市初期表现理想；惟随着市况转弱，相关热度有所下降亦属预期之内。

加拿大皇家银行美国股票资本市场联席主管Michael Ventura预计，短期IPO活动将较原先预期少，市场仍会有交易推出及定价，但除少数瞩目企业外，整体市场会比较平静。

Anthropic最快10月上市

尽管近期市况波动，市场仍未排除下半年再现巨型IPO。据报AI初创企业Anthropic最快可能于10月上市。

数据显示，截至7月16日，美国企业今年已透过IPO集资1,570亿美元，不包括特殊目的收购公司及其他金融工具。SpaceX破纪录上市及AI基建融资热潮，亦推动华尔街大型投行第二季股权发售咨询服务收入创2021年以来最高。

摩根士丹利全球股票资本市场联席主管Arnaud Blanchard表示，市场波动确实会影响IPO活动，但目前未见投资者对未来数季上市交易的需求明显下降。

