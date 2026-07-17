Google旗舰AI据报延迟发布 员工忧失竞争优势 股价曾跌逾3%

据彭博报道，Google旗下新一代旗舰AI模型Gemini 3.5 Pro延迟发布，引发内部工程师及研究人员不满。有员工忧虑，随着竞争对手Anthropic及OpenAI推出更强大的模型，Google面临失去市场领先地位的风险。消息指出，内部架构冗繁及各部门争夺运算资源，成为拖慢研发进度的主要原因。受消息影响，Google母企Alphabet股价周四曾跌最多3.2%。

多层审批拖慢发布步伐

报道引述10名现任及前任员工指出，发布新模型需经过多层利益相关者审批，以确保AI能顺利融入搜寻、地图及YouTube等庞大产品组合，流程复杂，导致发布进度放慢。有前员工直言，要求所有部门步伐一致犹如不可能的任务。

尽管公司在2022年底ChatGPT发布后曾启动「红色警戒」以打破官僚主义，但如今「AI竞赛」已成公司常态。

多个部门皆开发AI编程工具

在AI编程领域，Google同样面临内部派系竞争。据悉，联合创办人布林（Sergey Brin）曾大力推动加快研发AI编程工具，惟Google Cloud、DeepMind及Android团队均在各自开发相关工具。

此外，部分工程师仍坚持核心代码应由人类编写以符合公司标准，加上早前担心专利代码外泄至训练数据而限制员工使用Gemini，进一步削弱工程师试用AI开发工具的机会。

为解决内部混乱，Google正将编程工具整合至「Google Antigravity」架构下。公司近期透露，目前内部高达75%的代码由AI生成。然而，当工程师尝试使用AI时，经常遇到算力容量限制，原因是Google内部各团队均在争夺运算资源。

企业客户批3.5 Flash处尴尬位置

在等待3.5 Pro面世期间，客户对现有Gemini 3.5 Flash的评价好坏参半。设计平台Figma表示，该模型在速度与质素上达到平衡；惟教育科技平台Platzi行政总裁Freddy Vega指出，3.5 Flash处于尴尬位置，较Google上一代3.1 Flash更贵但速度更慢，能力亦远不及竞争对手的高阶模型。他指出，该模型处理结构化数据时经常表现欠佳，其团队已转用Anthropic的中阶模型。

对于市场忧虑，Google发言人强调，公司正以具成本效益的方式为客户快速推出多款模型，目前正与合作伙伴测试3.5 Pro及升级版Flash模型，并积极与美国政府就模型测试及广泛的安全框架进行沟通。