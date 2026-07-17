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月之暗面发布中国最大参数AI模型 据报能力逼近美国顶尖对手 运行成本仅三分一

商业创科
更新时间：10:19 2026-07-17 HKT
发布时间：10:19 2026-07-17 HKT

中国AI初创企业月之暗面（Moonshot）发布大型语言模型Kimi K3，据英国《金融时报》报道，该模型拥有2.8万亿参数，是中国至今规模最大的AI模型，能力被指已接近Anthropic等美国前沿AI实验室，反映中美顶尖AI模型差距正在收窄。

报道指，Kimi K3将以开放权重模型形式免费提供下载。参数数量通常代表模型神经网络规模，数量愈高，一般意味模型能力愈强。Anthropic未披露旗下模型参数，但业界估计其旗舰模型Claude Opus 4.8约有1.5万亿至2万亿参数。

编程及Agent测试胜Opus 4.8

月之暗面公布的测试结果显示，Kimi K3在多数编程及通用AI Agent基准测试中，表现超越Claude Opus 4.8及OpenAI GPT 5.5。不过，在大部分测试中，K3仍落后于Anthropic更强大的Fable模型。该模型早前因美国对其黑客能力提出忧虑，曾被Anthropic短暂暂停。

K3发布或挑战市场过往共识，即中国AI模型在性能上落后美国8至12个月。虽然美国最新模型在最复杂任务上仍然领先，但愈来愈多美国科技投资者及企业高层警告，中美AI模型差距正在收窄。

中国模型运行成本较低

除能力提升外，中国AI模型的价格亦对美国闭源模型构成压力。美国顶尖AI公司近年投入数千亿美元建设基建及训练模型，今年亦开始向企业客户收取更高费用。据Anthropic网站显示，公司将于9月把Opus 4.8价格提高50%，至每100万输入token 3美元、每100万输出token 15美元。

相比之下，月之暗面、DeepSeek等中国AI公司推出开放权重模型，用户可下载、修改及部署，运行成本亦较低。例如，月之暗面上一代Kimi K2.6模型成本约为Anthropic Opus 4.8的三分之一。

月之暗面估值传315亿美元

据报，月之暗面正筹备新一轮融资，估值约315亿美元；DeepSeek亦正以约710亿美元估值展开新一轮融资。相比之下，Anthropic在5月最新融资估值达9650亿美元，OpenAI最新估值亦达8520亿美元。
 

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