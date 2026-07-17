国产AI月之暗面新一代Kimi K3面世 全球最大规模开源模型 表现逼近顶尖Claude与GPT

中国人工智能（AI）初创独角兽「月之暗面」（Moonshot）宣布，推出新一代大型语言模型Kimi K3，参数规模达到2.8万亿，是目前全球参数最大的开源模型。据英国《金融时报》报道，Kimi K3模型系列最新版本，预计将达到甚至超越美国前沿AI企业Anthropic旗舰模型Claude Opus 4.8的效能水平。

月之暗面发布新一代模型Kimi K3，参数规模达到2.8万亿，是中国至今规模最大的AI模型。(网页画面截图)

支援视觉理解 具备强大推理能力

北京月之暗面科技表示，Kimi K3原生支援视觉理解，具备100万词元（Token）上下文窗口，面向软件工程、知识工作、深度研究及复杂推理等高难度场景进行优化，大幅提升处理高难度任务的能力。在训练过程中，公司采用了自主研发的底层模型架构，并累积了一套科学的训练方法。

技术层面上，K3采用了全新的Kimi Delta Attention（KDA）及注意力残差（AttnRes）架构，并显著扩大混合专家模型（MoE）的稀疏性，在896个专家网络中仅激活16个。官方指出，透过上述结构性改变，K3的整体扩展效率较上一代Kimi K2提升约2.5倍，能更有效将算力转化为AI智能。

在编程及Agent能力方面，K3在极少人类干预下，不但能从零开始构建出与业界标准相若的GPU编译器「MiniTriton」，更曾在单次48小时的自主运行中，完成一款微型晶片的设计、优化及验证。

模型亦具备「视觉在环」（Vision in the loop）能力，能将编程与图像推理结合，实时编写程式码并检视屏幕截图进行修正，甚至能直接生成包含随机地形及天气系统的3D互动网页游戏。

编程及Agent测试胜Opus 4.8

根据月之暗面公布的测试结果，显示Kimi K3在多数编程及通用AI Agent基准测试中，表现超越Claude Opus 4.8及OpenAI GPT 5.5。不过，在大部分测试中，Kimi K3综合表现仍落后于Claude Fable 5与GPT-5.6 Sol等最强闭源模型。

Kimi K3在多数编程及通用AI Agent基准测试中，表现超越Claude Opus 4.8及OpenAI GPT 5.5。

Kimi K3的API服务及开发者文档已同步上线。在定价方面，API输出定价为每百万Token 100元人民币；标准输入定价为每百万Token 20元人民币，若快取（Cache）命中则为2元人民币。

即日起，用户已可通过Kimi官网、手机App、桌面客户端、Kimi Code及API使用Kimi K3模型，当前默认思考强度为「max（极致）」，后续更新将增设「low」和「high」模式。

年内完成6轮融资 估值315亿美元

月之暗面由杨植麟于2023年创立，其推出的旗舰大型语言模型Kimi迅速打开市场知名度，现已成为中国市场最广为人知 AI 产品之一。

杨植麟出生于1992 年，祖籍广东汕头，先曾就读北京清华大学及美国卡内基美隆大学，并曾于Meta及Alphabet旗下Google任职。公司背后投资方包括阿里巴巴、腾讯、IDG Capital和5Y Capital。

据报，月之暗面在今年内已完成6轮融资，最新投前估值高达315亿美元。截至今年6月中旬，该公司的年度经常性收入（ARR）已突破3亿美元，其中应用程式介面（API）的收入占比超过七成。

中国模型运行成本较低

市场分析指，Kimi K3发布或挑战市场过往共识，即中国AI模型在性能上落后美国8至12个月。虽然美国最新模型在最复杂任务上仍然领先，但愈来愈多美国科技投资者及企业高层警告，中美AI模型差距正在收窄。

除能力提升外，中国AI模型的价格亦对美国闭源模型构成压力。美国顶尖AI公司近年投入数千亿美元建设基建及训练模型，今年亦开始向企业客户收取更高费用。据Anthropic网站显示，公司将于9月把Opus 4.8价格提高50%，至每100万输入Token 3美元、每百万输出Token 15美元。

相比之下，月之暗面及DeepSeek等中国AI公司推出开放权重模型，用户可下载、修改及部署，运行成本亦较低。例如，月之暗面上一代Kimi K2.6模型成本约为Anthropic Opus 4.8的三分之一。