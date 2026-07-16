思科指AI推动网络流量大增3倍 逾七成企业预计两年内网络容量达到极限

网络设备制造商思科（Cisco）报告指出，AI的广泛应用正显著推高全球企业对网络基础设施的需求，受代理式AI应用推动，预计未来三年内企业网络流量将大幅增长超过3倍。有高达73%的受访企业预期，其现有网络容量将于未来两年内达到极限。

创新科技及工业局副局长张曼莉表示，香港正积极推动创科生态圈发展，致力发挥「超级联系人」角色以巩固国际创科中心地位。

逾4分3企业需要升级网络架构

报告指出，企业在落实AI应用时正面临三大挑战，包括网络容量见顶、网络安全威胁加剧，以及营运复杂度导致可视度盲点增加。超过四分之三的受访企业认为，必须升级现有网络架构才能应付未来的AI需求。

（左）思科大中华区资深副总裁兼粤港澳大湾区总经理庄铨盛，（右）思科粤港澳大湾区首席架构师及解决方案工程总监黄兆基。

思科大中华区资深副总裁兼粤港澳大湾区总经理庄铨盛指出，香港正处于数码转型的节点，市场对具备韧性、安全及可扩展数码架构的需求日益迫切 。针对上述挑战，思科推出基于Data Fabric的云端控制平台整合数据层，并将Live Protect防护及量子韧性（Quantum Resilience）技术整合至网络架构，以应对未来的网络攻击风险 。