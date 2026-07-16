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六福上季整体零售值升32% 香港等地同店销售增四成

商业创科
更新时间：20:51 2026-07-16 HKT
发布时间：20:51 2026-07-16 HKT

六福集团（590）公布截至2027年3月31日止财政年度首季零售销售表现，尽管面对较高基数，集团仍延续上个财年的强劲增长势头，整体零售值、零售收入及同店销售均胜上季，分别按年升32%、43%及39%，其中黄金及铂金产品的零售值占比因投资金产品销售大幅增长，按年上升6个百分点至82%。该集团指，对于内地中长线业务前景仍感审慎乐观，未来仍将会于适当时机扩展内地市场，同时看好海外市场的发展潜力。

金价波动未对销售构成显著影响

六福指出，截至今年6月底止第一季，集团香港、澳门及海外市场零售值以及零售收入按年升幅均达41%，主要受惠于香港市场的本地需求强劲，以及港澳市场产品价差优势与人民币升值，带动内地旅客流量与生意增长。该集团又指，港澳及海外市场整体同店销售按年升幅为41%，其中香港的同店销售为按年升44%，澳门为增49%，海外市场则录增幅14%。

六福表示，金价走势虽有波动，然而消费者已逐渐适应高金价环境，故未对销售构成显著影响，随著内地新黄金增值税政策实施后，港澳市场与内地市场的产品价差扩大，吸引更多消费者到港澳地区购买黄金饰品，有利此等地区的零售表现。

本港黄金产品均价上升17%

六福表示，港澳及海外市场黄金产品的同店销售录按年升幅55%，定价首饰产品的同店销售为按年升15%，其中定价黄金产品同店销售在高基数下亦达按年升幅35%，18K金钻石产品则按年减少16%。

定价方面，该集团指，在本港黄金产品的平均售价由去年同期的1.44万元上升17%至本季的1.6800元，而定价首饰产品亦由去年的6300元上升27%至8000元，其中定价黄金产品更由去年的5400元上升41%至7600元。

内地方面，该集团指，首季零售值及零售收入分别按年升22%及41%，当中黄金产品的零售值按年升34%，定价首饰产品则跌15%；定价首饰产品中，定价黄金产品及18K金钻石产品的零售值分别按年跌5%及56%。

六福提到，内地市场整体同店销售增长（含自营店及品牌店）超过20%，当中自营店同店销售较上季转负为正至16%，其黄金产品的同店销售为按年升21%，而定价首饰产品为按年减7%，其中定价黄金产品按年增14%及18K金钻石产品为按年减58%。

本财年进驻最少2个新国家

海外市场方面，集团指，将于季内重新进驻新加坡市场，并开设一间自营店，连同于越南新开设的一家品牌店，集团于第一季合共新增两家海外店舖，而随著内地四、五线城市的品牌店网络持续优化整合，集团于季内全球店舖数目净减少148间；截至今年6月底，集团于全球共拥有2857间店舖。

展望未来，六福表示，地缘政治风险持续升温，内地宏观经济亦未见明显改善，但中央政府正大力促进内需和推出多项政策扶持楼市及资本市场，对于内地中长线业务前景仍感审慎乐观，同时看好海外市场的庞大发展潜力，因此将投放更多资源，加快拓展海外市场，目标于本财年进驻最少2个新国家，并净增长30间海外店舖。


 

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