人民币被严重低估 强劲升值可期 洪灏：中国资产将是全球最大金矿

莲华资产管理首席投资官兼管理合伙人洪灏在2026新浪财经全球资本峰会上表示，当前人民币是全球「最被严重低估」的货币，名义汇率与实际有效汇率的偏差高达30%以上，未来势必迎来历史性的趋势性逆转与强劲升值。洪灏断言，「人民币升值所引发的中国资产与资本市场价值重估，将是未来全球市场最大的金矿」，叠加居民存款计量的股市估值仍处历史均值合理水平，A股长期创出历史新高已是毫无悬念。

AI革命是大宗商品超级周期

洪灏认为，市场应该打破「科技消灭通胀」的传统迷思。他指出，过去20年的科技长足进步并未实质提升人类社会的全要素生产力，这被称为「生产力悖论」。对于当下火热的AI革命，他认为这并非如格林斯潘时代那样靠提高生产力来压低通胀，相反，机器运作需要投入天文数字的财力、电力与硬件。因此他直言，「AI的革命，它就是一个大宗商品的超级周期」，它以GPU代替人脑、以大量能耗代替人力，将导致工业金属、原油等原材料价格螺旋式上升。随着高性价比的AI方案24小时运作，高收入白领与专业服务业岗位面临史无前例的替代危机，人类在劳动格局中的重要性正在显著下降。

新增流动性精准流入半导体等

谈及内地「K型经济」的结构性转型，洪灏认为，经典的经济学预测模型在当前市场已面临巨大误差，资金投向已发生重构。虽然房价持续调整令通缩预期犹存，导致10年期国债等长端利率持续走低，但新增的货币流动性并未如过往般流入房地产，而是精准流入了半导体、高端制造及创新金融领域。他描述这一现象称，「现在就是大家手拿半导体，钱去了他们应该去的地方，进入了创新的领域」。此外，尽管传统奢华消费疲软，但以泡泡玛特（9992）为代表、满足年轻人精神需求的新消费板块业绩与股价表现惊人，这正是顶层设计希望看到的结构性转变。

中国将迎来波澜壮阔长期牛市

在汇率方面，洪灏引用周期规律指出美元汇率存在17年一轮的大周期，当前美元已跨越峰值，无可避免地进入下行通道。与此同时，作为全球物资制造与出口巨头，中国实际汇率与名义汇率出现巨大劈差，人民币币值被严重低估，合理汇率应在5.5至5.6左右。随着经济转型逐步解决内部投资收益压力，人民币汇率即将迎来强劲补涨。洪灏总结指出，以居民存款来计量，经历「924」行情后的A股估值依然非常合理，在人民币升值的大趋势下，中国资本市场将迎来波澜壮阔的长期牛市。

