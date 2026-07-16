日本据报斥3,873亿日圆购英伟达Rubin晶片 盼打造本土机械人AI 

据彭博报道，日本今日（16日）计划向英伟达（Nvidia，NVDA）购买2.75万颗次世代「Rubin」晶片，以打造本土机械人基础AI模型。负责该项目的新成立公司Noetra已获政府拨款3873亿日圆（约24亿美元），将兴建大规模数据中心。

创造「真正第三选项」

据彭博报道，此项计划是日本政府降低对外国技术依赖及强化国家安全的措施之一。Noetra社长丹波广寅（Hironobu Tamba）表示，日本身为全球最大工业机械人生产国之一，或能造出有别于美国与中国的AI系统。

丹波在受访时表示，Noetra的目标是创造一个让日本与其他国家都能选择的「真正的第三选项」，并指出公司成立旨在整合国内数十家企业分散的AI研发工作。同时预计在明年3月前发布AI模型，将定期迭代，长期目标则是在数年内推出针对机械人应用设计的模型。

2040年前抢超30%市占率

报道亦指出，政府计划在2040年前，于估值达60万亿日圆的机械人市场中抢占超30%的市占率。

另一方面，开发指挥精密机械人动作的AI模型的竞争日趋激烈。对日本而言，在人口减少且面临严重劳动力短缺的情况下，推动此项发展更是当务之急。此前，英伟达行政总裁黄仁勋曾在周三表示，「日本有许多优秀的点子，但劳动力不足」，并认为日本经济透过自动化，AI及机械人技术将能再次蓬勃发展。