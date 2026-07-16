英伟达与4家日本工业自动化企业合作 扩大机械人开发领域

据外媒报道，英伟达（Nvidia）与富士通、发那科、川崎重工、安川电机等四家日本工业自动化企业将扩大机械人开发领域的合作。四企业将加入由英伟达主导的Cosmos联盟，而日立、NEC、小松及久保田亦将加入，以加速采用英伟达平台发展物理AI，涵盖人形机械人、工厂自动化、自动驾驶、智慧建筑和智慧铁路系统等应用领域。

报道指，英伟达行政总裁黄仁勋本周率领高层代表团访问日本，并与当地半导体供应链高层会面，包括快闪记忆体制造商铠侠（Kioxia）、化学企业信越化学、半导体制造商东京威力科创（Tokyo Electron）等企业负责人，几乎涵盖日本半导体材料、设备及零组件供应链的核心企业。黄仁勋表示，半导体制造的基础技术、化学技术、材料技术均源自日本。

合作宣布前，英伟达本周亦推出Cosmos 3-H世界基础模型简化版，可在边缘计算设备运行，以加快机械人开发。英伟达指，日本拥有工业化自动、精密制造和机电一体化等长期优势，故具备引领下一轮机器人产业发展的有利条件。

日本首相高市早苗近期推动AI及机械人投资，目标2040年日本企业占全球AI机械人市场30%份额，产业规模约20万亿日圆（1,230亿美元）。